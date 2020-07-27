شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «الدش».. مصرع طالب سقط من الطابق الرابع بمدينة منيا القمح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى طالب بالتعليم الثانوى التجارى، بإحدي قري مركز منيا القمح بالشرقية مصرعه، إثر سقوطه من الطابق الرابع بمسكنه ، أثناء قيامه يإصلاح طبق الدش، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بالواقعة للعرض على النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ما ورد من بلاغا لمركز شرطة منيا القمح، بمصرع " أمير . ع " 17 عاما طالب بالصف الثانى الثانوى التجاري، إثر سقوطه من الطابق الرابع بمسكنه أثناء القيام بإصلاح طبق الدش. تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم نقل المتوفي إلى مستشفى منيا القمح العام، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.