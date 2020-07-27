شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: مقتل 4 عناصر من حزب الله وإصابة جندى إسرائيلى بالاشتباكات الحدودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب جندى إسرائيلى فى الاشتباكات الجارية مع حزب الله بالمنطقة الحدودية بين البلدين، ولم يتم إجلاء الجندى حتى الآن، على الجانب الأخر قتل 4 عناصر من حزب الله، جاء ذلك نقلا عن العربية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بانى جانتس قررا عقد اجتماع عاجل لـ"الكابنيت" للبحث حول التصعيد الأخير بين إسرائيل ولبنان.

وأوضحت صحيفة " معاريف" سيضم اجتماع الكابنيت رئيس جهاز الموساد يوسى كوهين ورئيس هيئة الأركان أفيف كوخافى، ورئيس الشاباك ناداف ارجمان.

وأكدت مصادر عسكرية إسرائيلية أن صاروخ من نوع "كورنيت" أطلق مساء اليوم الاثنين على الية عسكرية إسرائيلية كانت تقوم بعملية تمشيط على طول الحدود مع لبنان.

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ونقلت القناة الـ12 عن المصادر الإسرائيلية قولها أنه عقب ذلك وجهت المدفعية الإسرائيلية على الهجوم بفتح النيران على مزارع شبعا اللبنانية وحلق مروحيات على طول الحدود.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو تعليقا على تبادل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلى وحزب الله: نحن أمام عملية ليست سهلة.

فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلى بانى جانتس أن حزب الله اللبنانى والحكومة اللبنانية مسؤولة عن إطلاق نار على الجيش الإسرائيلى .

وأضاف فى اجتماع أمنى مع قيادات الجيش الإسرائيلى أن إسرائيل لن تصمت حول إطلاق النار الذى تتحمل مسئوليته لبنان.