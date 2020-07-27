شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع عاجل لمجلس الدفاع المصغر فى إسرائيل بحضور رئيس الموساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بانى جانتس، قررا عقد اجتماع عاجل لمجلس الدفاع المصغر فى إسرائيل "الكابنيت"، لبحث التصعيد الأخير على الحدود اللبنانية.

وأوضحت صحيفة "معاريف" أن اجتماع الكابنيت يضم رئيس جهاز الموساد يوسى كوهين، ورئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي، ورئيس الشاباك ناداف ارجمان.

وأكدت مصادر عسكرية إسرائيلية، أن صاروخ من نوع "كورنيت" أطلق اليوم الاثنين على آلية عسكرية إسرائيلية، كانت تقوم بعملية تمشيط على طول الحدود مع لبنان.

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ونقلت القناة الـ12 عن المصادر الإسرائيلية قولها، أنه عقب ذلك وجهت المدفعية الإسرائيلية على الهجوم بفتح النيران على مزارع شبعا اللبنانية وحلقت مروحيات على طول الحدود.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تعليقا على تبادل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله: نحن أمام عملية ليست سهلة.

فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي باني جانتس، أن حزب الله اللبناني والحكومة اللبنانية مسؤولة عن إطلاق نار على الجيش الإسرائيلي .

وأضاف في اجتماع أمني مع قيادات الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل لن تصمت حول إطلاق النار الذي تتحمل مسئوليته لبنان.