شكرا لقرائتكم خبر عن 787 مرشحاً على المقاعد الفردية بمجلس الشيوخ .. ننشر قائمة الأسماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر ”الخليج 365”، القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم سواء مستقلين أو أحزاب، بعد تسلم لجان الفحص والبت فى صفات المرشحين الأحكام الصادرة لصالح وضد بعض المرشحين من محاكم القضاء الإدارى، وذلك بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، اليوم.

وتسلمت الأحكام التى أصدرتها محاكم القضاء الإداري، فى الطعون الانتخابية المقدمة من المرشحين المستبعدين من القائمة المبدئية، وانتهت لجان الفحص والبت في صفات المرشحين بحصر الأحكام ومراجعة الأوراق والمستندات الخاصة بمن صدرت لصالحهم أو ضدهم الأحكام وبناء عليه أعدت كشفان خصص أولهما لمرشحين المقاعد الفردية، وثانيهما للمرشحين القوائم الأصليين والاحتياطيين، بناء على الأحكام الصادرة.

وتضمنت اسماء المرشحين الذين حصلوا على أحكام بالعودة للسباق الانتخابي وبلغ عدد المرشحين 787 مرشحا.

مرشحو محافظة القاهرة

1. عبد الحى الرفاعى محمد عبيد د/عبد الحى عبيد رئيس جامعة حلوان - بالمعاش مستقبل وطن قلم

2. احمد حسين فايق صبور أحمد صبور عضو مجلس أدارة منتدب شركة الأهلى للتنمية العقارية مستقبل وطن كتاب

3. جمال ابوالفتوح محمد محمد ابراهيم د/جمال ابو الفتوح مدير شركة أيفر جرين للصناعات الغذائية مستقبل وطن أباجورة

4. ياسر محمد زكى ابراهيم ياسر زكي رئس مجلس أدارة شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف مستقبل وطن سنبلة قمح

5. فؤاد سعد فؤاد عبد السلام القاضى فؤاد القاضى صاحب مكتب الفريد للأستيراد والتصدير الشعب الجمهورى صاروخ

6. محمد مجد الدين فاروق المنزلاوى محمد المنزلاوى مدير عام شركة طيبة للصناعات الهندسية مستقبل وطن سلم

7. خالد مصطفى عبد الوهاب عبدالرحيم خالد مصطفى عبدالوهاب حاصل على بكالوريوس تجارة مستقبل وطن مسدس

8. احمد سمير سيد زكريا احمد سمير زكريا رئيس مجلس أدارة وعضو منتدب - المدرسة البريطانية الدولية مستقبل وطن نقود معدنية

9. رأفت كمال زكى سوس رأفت العمده محامى حر مستقبل وطن قناة السويس

10. عمر جلال حسن محمد هريدى عمر هريدى محامى حر مستقل أسد

11. ابوهنطش عبدالمجيد احمد ابو هنطش عبد المجيد دكتوراه الفلسفة فى الأحصاء التطبيقى مستقل صقر

12. ايمن مرسى زكى مرسى د . أيمن زكى مدير الاجور والتامينات شركة فريدال الإصلاح والنهضة مضرب تنس

13. طارق عبدالحى الدسوقى شعبان كابتن طارق الدسوقى مستشار ثالث- رئيس مجلس ادارة شركة مصر للطيران للصناعات المكمله مستقل كف

14. كمال نجيب فرنسيس القس كمال فرنسيس القس مستشار قانونى بالفرير مدارس الفرير الخاصه لغات الوفد الجديد نخلة

15. محمود محمد سعيد احمد محمود أبو ستيت مهندس معمارى حر مستقل منزل

16. بشرى حليم ملك بشاره - محامى حر مستقل غصن زيتون

17. عبدالرافع على السيد درويش اللواء عبدالرافع درويش عميد ملاح أح قوات مسلحة بالمعاش مستقل طائرة هليكوبتر

18. بهاء الدين سيف النصر متولى كلوب بهاء سيف عميد قوات مسلحة بالمعاش الجيل الديمقراطى مقلمة

19. نجلاء ابراهيم محمود عطيه نجلاء عطية محاميه مستقل منبه

20. عبير عبدالغفار حامد محمود عبير عبدالغفار استاذ بقسم الفلسفه كليه الاداب جامعه بنى سويف مستقل مسلة

21. جميل صلاح احمد سعداوى جميل صلاح مدير مدرسة محمود سامى البارودى الاعدادية بنين مستقل ساعة يد

22. نبيل محروس حنين مقار نبيل مقار مدير - أدارةحدائق القبة التعليمية مدرسة الشهيد عاطف السادات مستقل نبات الصبار

23. هبه عبدالوهاب متولى الصباحى هبة الصباحي حاصلة على لسيانس أداب مستقل لؤلؤة

24. محمد ابوالمحاسن محمد عكاشه - حاصل على دكتوراةفلسفة فى علوم البيئة- علوم أقتصادية وبيئية مستقل مكتبة

25. اشرف حليم مليك بشاره - محامى بالنقض الغد ثمرة فراولة

26. محمود فتحى احمد محمد روشبيك محمود روشبيك مدير ادارة التسويق شركة ماف للتسويق والتوريد مستقل تمثال نهضة مصر

27. امانى مختار عبدالحافظ محمد أمانى مختار استاذ الصحة العامة والطب الوقائى - كلية الطب - جامعة عين شمس مستقل سماعة طبيب

28. احمد عفيفى مصطفى السيد دكتور أحمد عفيفى مهندس مدنى حر مستقل تليفزيون

29. نيفين جميل شفيق واصف د / نيفين جميل حاصله على ليسانس اداب التحرير المصرى غزال

30. رباب محمد عبدالعزيز محمد - باحث معهد بحوث امراض النبات مستقل ورقة شجر

31. حمدى كمال عبدالعظيم الشحات - فنان تشكيلى مستقل فراشة

32. محمد عبدالمنعم محمد خليل محمد عبد المنعم مهندس كهرباء حر مستقل فنار

33. عبدالعزيز فهمى محمد مرسى - مدير عام ادارة تعليمية تكليف ادارة النزهة التعليمية مستقل مسطرة

34. سعيد محمد محمد سليم العميد / سعيد سليم عميد فنى قوات مسلحة بالمعاش مستقل أوتوبيس

35. شيماء نبيل محمد شافعى شيماء الشافعى صحفيه مستقل زهرة عباد الشمس

36. سالى محمد عبداللطيف المغازى سالى المغازى مامور ثانى مصلحة الضرائب على المبيعات مستقل جرس

37. حنان طلعت منصور حسن حنان طلعت مهندس زراعى - قطاع الشئون الاقتصاديه- وزارة الزراعه مستقل شوكة

38. وفاء محمد ابراهيم حسن - كبير باحثين بدرجه مدير عام مصلحة الضرائب المصرية التحرير المصرى قبعة

39. ياسر محمد سليمان خليفه ياسر خليفه محامى حر التحرير المصرى مثلث

40. وليد انور محمد عبدالوهاب وليد أنور مرشد سياحى مستقل تمثال رمسيس

41. هادى لويس بباوى مرجان هادى لويس مرجان مهندس ميكانيكا حر مستقل عصفور

42. علاء محمد كمال عبدالحكيم حسن علاء العيسوى محاسب قانونى مستقل آلة حاسبة

43. حافظ فؤاد عبدالرحمن سالم - دكتور مهندس - وزارة البحث العلمى معهد بحوث الالكترونيات مستقل فيل

44. محمود عمر محمود عمر مسعود محمود عمر محمود حاصل على دكتوراه فى الحقوق مستقل كرافتة

45. اسلاماه مدحت محمد احمد مصطفى - اخصائى اعلام ثالث الهيئة العامة للاستعلامات مستقل تمساح

46. احمد محمود ابراهيم ثعلب احمد ثعلب مدير ادارة شركة غاز مصر مستقل سفينة

47. ليلى انور محمد عطيه نجم د . ليلى نجم مدير عام بالمعاش جامعة الزقازبق مستقل تليفون محمول

48. محمد عبدالرحيم سيد محمود محمد المنصورى حاصل على ليسانس حقوق الأحرار الدستورين الجديد جيتار

49. محمدسمير عبدالفتاح صالح رشيد سمير عبدالفتاح صالح عميد بالمعاش المعهد العالى للخدمة الاجتماعية الحركة الوطنية المصرية برج الكهرباء

50. محمد متولى محمد متولى رمضان - رئيس مجلس أدارة بيوتى اند بياند مستقل سبيكة ذهب

51. منى مكرم عبيد جورج مكرم مكرم عبيد منى مكرم عبيد عضو مجلس الشعب سابقا الوفد الجديد علم

52. احمد سمير موسى عطيه طه سمير موسى محامى حر مستقل ولاعة

53. ماجد احمد يوسف محمد ابوتكيه دكتور / ماجد أبوتكية حاصل على دكتوراه الفلسفة فى الدراسات الافريقية-اقتصاد مستقل حاسب آلى

54. امل فضل احمد عبدالقادر - استاذ مساعد كلية العلوم- جامعة عين شمس مستقل إشارة مرور

55. عادل شفيق جندى يوسف - صاحب ايكو نسلت انترناشيونال للأستيراد و التوكيلات التجارية مستقل رأس حورس

56. صابر عبدالوارث مطاوع خيرالله صابر المصرى حاصل على ليسانس حقوق مصر القومى ونش

57. احمد سيد حنفى حسن د / أحمد حنفى مدير عام بادارةالمعادىمديرية التربية و التعليم بالقاهرة مستقل السد العالى

58. ممدوح محمد حافظ عبدالمجيد ممدوح محمد حافظ محامى حماة الوطن جرار زراعى

59. اشرف عبدالمنعم محمد عبدالنعيم اشرف القواسمى محامى حماة الوطن تاج

60. حنان عبدالله محمد محمود على الشاذلى حنان الشاذلى حاصلة على ماجستير دراسات افريقية قسم انثروبولوجيا نفسية الحركة الوطنية المصرية نمر

61. حازم نصر توفيق خليل دكتور حازم نصر طبيبط بقسم الصحة العامة والتفتيش مديرية الطب البيطرى بالقاهرة مستقل سيارة إسعاف

62. حازم فتحى السيد حسين مرعى حازم فتحى مرعى صاحب ومدير المتحدة للتنمية وادارة المشروعات حماة الوطن ماسة

63. هبه عادل محمود محمد هبه مبارك حاصله على ليسانس حقوق حماة الوطن مكتب

64. ايهاب مرقس خليل فليب - عقيد قوات مسلحة بالمعاش مستقل فنجان

65. وجدى ابوزيد اسماعيل ابوزيد سعده وجدى ابوزيد لواء أ ح قوات مسلحة بالمعاش مستقل طائر البطريق

66. محمد السيد حسن امام محمد محمد إمام حاصل على ليسانس اداب التحرير المصرى مروحة

67. سمير محمد عبده سليمان المستشار سمير الزاملى محامى بالنقض مستقل طائرة ورقية

68. صفاء على محمد محمد طنطاوى صفاء على اخصائى أول علاقات عامه وزارة الشئون القانونية و مجلس النواب مستقل ريشة

69. المعتزبالله محمد محمد نورالدين معتز نور الدين رئيس مجلس ادارة شركة المعادى المصرية البريطانية للثقافة وخدمات تعليمة مستقل ترس

70. نجيبه بهجت حسن البابلى نجيبه البابلى بالمعاش مستقل قطرة مياه

71. جيهان لطفى عبدالعزيز نونو - ربة منزل مستقل زهر طاولة

72. سمير بدرالدين عبدالمجيد خيرى - عميد بالقوات المسلحة بالمعاش مستقل سحاب

73. هانى سامح سيد محمد السيد الصيدلي هاني سامح صيدلى حر مستقل مجهر

74. ايهاب احمد عبدالقادر احمد مصطفى النمر ايهاب النمر مهندس ميكانيكا حر مستقل المتحف المصرى

75. على صبحى على زيدان على زيدان رئيس قسم ثانوى مدرسة مدينه نصر الصناعية بنات مستقل ماكينة حياكة

76. مها السيد حسن سليم مها سليم طبيبه بشريه بالمعاش مستقل ورقة بردى

77. خلف عوض ابراهيم عوض خلف عوض محامى بالنقض الوفد الجديد قبة

78. نبيل فتح الله عبدالمطلب نبيل محاسب بالمعاش مستقل حقيبة يد

79. وليد سعيد عبدالمنعم عباس - مأمور ضرائب مصلحة الضرائب المصرية وزارة المالية مستقل سماعة أذن

80. ايمن عبدالله محمد اسماعيل جمعه د / أيمن عبدالله محامى حر مستقل حقيبة سفر

81. ايمان سيد عبدالعزيز احمد الريس إيمان الريس حاصله على ليسانس اداب مستقل سكة حديد

82. اسراء عمران احمد عبدالكافى إسراء عمران عبدالكافى اخصائى اعلام ثالث الهيئة العامة للاستعلامات مستقل منقلة

83. خالد عبدالرؤف محمد شحاته خالد شحاته باحث قانونى وزارهة التربية والتعليم حماة الوطن سكينة

84. احمد رجب محمد محمد - فنى هندسة مساعد ثالث مستشفى بدر الجامعى - جامعه حلوان مصر القومى برج حمام

85. ايهاب جمال عبدالجواد محمد احمد - محامى حر مستقل كاميرا

86. ايمن فتحى السيد عبدالواحد أيمن البربرى باحث الامانة العامة لمجلس النواب حماة الوطن كوب

87. احمد حسين كامل عبدالصمد - صيدلى حر مستقل دومينو

88. شريف احمد عبدالغفار حموده شريف حمودة عضو منتدب شركة جى فى للاستثمار الجيل الديمقراطى لنش

89. اميره مجدى طلعت ذكى - مذيعة تليفزيون - شركة سما للانتاج الاعلامى - قناه الحدث اليوم مستقل آلة كمان

90. عصام فتحى محمد مرزوق - محامى حر مستقل دباسة

91. عزه محمد محمود عبدالحافظ عزة محمد مدير موارد بشرية شركة ريجا للانشاء والصناعة مستقل سيارة نقل

92. زينب احمد فهيم عباس - مهندسة كيميائية مستقل حفار

93. حلمى ابوالفتوح عبدالخالق عمار - وكيل كلية التربية جامعة المنوفية مصر بلدى جبل

94. مهاب رجب نصر رجب مهاب النصر محامى مستقل عدسة مكبرة

95. شريف محمد صبرى محمود على الحلو شريف الحلو مهندس جوده ام اوتى للاستثمار والمشروعات مستقل نظارة مكبرة

96. محمود ادهم محمد احمد محمد محمود أدهم كيميائى سلامه وصحة مهنية اول مديرية القوى العامله بالقليوبيه مستقل طفاية حريق

97. حسناء محمودالرشيد محمد عجاج - حاصله على ليسانس آلسن مستقل منطاد

98. شريف محمد احمد رشوان شريف رشوان امام وخطيب ومدرس مديريه اوقاف القاهرة - وزارة الاوقاف مستقل ستارة

1. عادل عبدالفتاح مأمون ناصر عادل ناصر عضو منتدب الشركة العالمية لصناعة منتجات الحبوب فلاور لاند مستقبل وطن قلم

2. عصام هلال محمود محمد عصام هلال عفيفى محامى حر مستقبل وطن مسدس

3. احمد يسرى السيد عبدالعال قطب احمد قطب عضو مجلس إدارة شركة يونيفرسال مستقبل وطن سلم

4. عمر احمد عمر محمد زايد عمر زايد محامى حر مستقبل وطن كتاب

5. احمد احسان مصطفى دياب أحمد دياب عضو منتدب مستقبل وطن قناة السويس

6. عمرو محمد يسرى ابراهيم عبده عمرو يسرى عكاشه عضو منتدب شركة الوعد البحر الأحمر للتنمية العقارية والسياحية مستقبل وطن سنبلة قمح

7. محيى محمد حافظ عثمان عثمان محيى حافظ رئيس مجلس الادارة بيونير للادوية مستقبل وطن أباجورة

8. عمرو ابراهيم على محمد القماطى عمرو القماطى مدير شركة هيما للإستيراد والتصدير للمواد الخام مستقبل وطن ريموت كنترول

9. ربيع نبيل توفيق محمود هانى المصرى رئيس مجلس أمناء المؤسسة الوطنية المصرية - مستقبل مصر مستقل حصان

10. مصطفى يوسف ابوزيد رضوان د./ مصطفى أبوزيد دكتور جامعى كلية الزراعة جامعة الازهر مستقل أسد

11. حسام الدين سيف النصر سيد سيف النصر حسام البطران مدير جمرك سيارات القاهرة ابناء مصر صقر

12. اشرف سامى عجيب ميخائيل اشرف عجيب مدير وشريك شركة اللوتس لصناعة الورق مستقل شمعة

13. اكرم جمعه عيسى ابراهيم اكرم جمعه اخصائى أول مراقبة محطات شركة الخدمات التجارية البترولية مستقل مدفع

14. حسن عبداللطيف عبدالرحمن طنطاوى د./حسن طنطاوى محاسب قانونى وصاحب مكتب الدكتور للاستثمارات مستقل آلة حاسبة

15. محمد احمد ابورحاب احمد محمد ابورحاب مدير عام التدريب والجودة بوزارة التربية والتعليم ابناء مصر سفينة

16. عبدالعظيم محمد الزينى عبدالعظيم محمود الشيخ عبدالعظيم الشيخ مدير فرع البنك الزراعى المصرى بأطفيح مستقل ساعة يد

17. محمد محمود عبدالسميع صالح محمد عبد السميع صالح محاسب بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مستقل المتحف المصرى

18. رحاب حلمى السيد ابراهيم رحاب حلمى محامية مستقل ورقة شجر

19. احسان ابراهيم مأمون ابراهيم احسان خطاب موجه بإدارة الهرم التعليمية مستقل عنقود عنب

20. شحاته ندير شحاته محمد منيس - عقيد متقاعد (مدير السلامة المهنية والأمن بالشركة العالمية للكابلات) مستقل ترس

21. ويصا ثابت البنا ميخائيل ويصا البنا مدير شركة الخليجية الكندية مستقل شاكوش

22. محمود صالح محمد الحسانين سند عسكر محمود عسكر صاحب مصنع مستقل غزال

23. احمد فيصل محمد فيصل فيصل أخصائي ممتاز لشركة الخدمات التجارية البترولية مستقل غصن زيتون

24. عبدالله محمد حسين محمد عبدالله عقيد موظف بالشركة الإستشارية لهندسة محطات القوي مستقل تمثال رمسيس

25. مدحت محمود كرم اسماعيل سلمان مدحت سالمان محامى حر مستقل تمثال نهضة مصر

26. علاء الدين صبحى محمد على علاء الشافعي عميد قوات مسلحة بالمعاش المؤتمر سيف

27. حسن عبدالله السعيد عبدالله حسن نصير باحث قانوني بمجلس النواب مستقل عقرب

28. محمد محمد محمود محمد محمد العراقى باحث بالأمانة العامة لمجلس النواب مستقل فيل

29. طارق شعبان عبدالفتاح داود - رئيس المحكمة بالمكتب الفنى لمحكمة النقض سابقا مستقل منبه

30. اسامه محمد ابراهيم عبدالعزيز اسامه ابراهيم محامي حر مستقل سيارة نقل

31. على حسن ابوشامه محمد هانى حسن أبوشامه صاحب كافيتيريا مستقل بيانو

32. وحيد عزت احمد عبدالحميد - اخصائي شئون فنية بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء مستقل تليفون محمول

33. اشرف محمد بدوى عبدالقادر أشرف بدوى مقدم مهندس متقاعد بالمعاش مستقل منزل

34. محمد كامل عبدالحميد عابد محمد كامل عابد مدير ادارة شئون العاملين بالشركة المصرية للاتصالات مستقل تليفزيون

35. محمود فهمى اسماعيل سيد شيمى العمده ود اعمال حره الغد ثمرة فراولة

36. محمود عماد سيد عبدالمجيد محمود غريب أبورجب مستثمر بالخارج مستقل طائرة هليكوبتر

37. عمر خالد سمير محمود سلطان بهنس عمر بهنس طبيب بشري مستقل هدهد

38. محمد محمود كردى فرج محمد الكردى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب الوفد الجديد نخلة

39. محمود كمال عبدالحميد عماره محمود كمال عمارة مهندس مستقل بندقية صيد

40. محمد صلاح عوض احمد عماره محمد صلاح عمارة محامي حر مستقل دراجة نارية

41. احمد صلاح منصور منصور ابو عرب احمد العمده معلم كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ابناء مصر السد العالى

42. حسناء حلمى حسن ابوزيد حسناء الحسن رئيس شعبة الحاسبات نقابة العلمين رئيس مجلس ادارة جمعيه عنها ولها مستقل سبيكة ذهب

43. منصور رمضان حسانين عمر عبد الفتاح حربى أبو داود مدير إدارة بشركة قارون للبترول مستقل فنجان

44. ليلى مصطفى رياض بسيونى د./ ليلى بسيونى وكيل أول وزارة السياحة سابقاً مستقل جرس

45. شريف فاروق محمد صفوت د./ شريف صفوت أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بالمعهد القومي لعلوم الليزر مستقل زهرة عباد الشمس

46. عبدالحكيم عبدالحميد شحاته اسلمان - رئيس مجلس إدارة شركة جول إسبورت للتسويق الرياضي مستقل شبكة كرة

47. اسماعيل عبدالبديع رضوان عبده المهندس/ اسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعه وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد مستقل ساقية

48. رأفت السيد خلف عبدالجواد - مبرمج كمبيوتر بالخارج مستقل حاسب آلى

49. محمد ابراهيم عبدالدايم عبدالمجيد محمد عبد الدايم مهندس ميكانيكا مستقل راديو

50. ايمن محسب سالم فرج الدكتور / ايمن محسب مدرس مساعد كلية الاقتصاد الوفد الجديد قبة

51. وليد محمود محمود على العسال وليد العسال مدير رئيس - إدارة الخزانة وسوق رأس المال - البنك العربي مستقل مروحة

52. صبرى انيس اسحاق طلبه - مأمور ضرائب - مأمورية ضرائب العمرانية مستقل ديك

53. لبنى عبدالرحيم امين امبابى لبنى إمبابى خبير تربية بالمعاش مستقل خاتم

54. احمد حامد عبدالجليل النشرتى احمد النشرتى موظف سابق على المعاش بالشركة المصرية لاعمال النقل البحرى مستقل كاميرا

55. شريف احمد محمود احمد شريف عشرى كاتب اول ممتاز شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء مستقل سهم

56. السيد عبدالنبى حافظ عبد الخالق السيد الخولى صاحب شركة مقاولات أشرقت الانوار للمقاولات العامة مستقل فراشة

57. رفعت سيد محمد عطا رفعت عطا صاحب شركة المصراوي لتجارة السيارات حماة الوطن تاج

58. عونى محمد عونى محمد عونى جبران أخصائي علاقات عامة بشركة مياه الشرب بالجيزة مستقل قبعة

59. مجدى شعبان احمد على حمدان مجدى حمدان محاسب مستقل ونش

60. محمد محمد زكرى ناصف المستشار/ محمد زكرى مستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا الوفد الجديد علم

61. احسان حسين محمد حسين دكتورة/ إحسان وكيل وزارة بوزارة الزراعة مستقل لؤلؤة

62. مصطفى محمد سيد محمد القط مصطفى القط محاسب قانونى مستقل كرة أرضية

63. نزيه حسين صبيح سعيد نزيه صبيح محامي حر مستقل مكتب

64. هيسم عامر على عامر هيسم عامر على عامر مدير بشركة فور ديكور مستقل مثلث

65. علاءالدين احمد عبدالكريم ابوطالب علاء عبد الكريم كاسب مدير شركة جرين هوم للتجارة والمقاولات مستقل مسلة

66. مصطفى عبد الصمد عبد الحميد عبد الصمد مصطفي مقلد مدير عام المشروعات شركة المنصورة للبترول التحرير المصرى رأس حورس

67. محمد عادل امام مصيلحى محمد عادل امام مدير وشريك ايرجيت رئيس مجلس اداره تكنولوجى جيت المؤتمر مركب شراعى

68. هشام حسين محمد حسن د./هشام حسين دكتور فنون تطبيقية الحركة الوطنية المصرية نمر

69. سعاد محمود شلبى - سفير ومساعد وزير الخارجية سابقا مستقل طائر البطريق

70. كمال محمد عبد ربه القمبشاوى - محامي مستقل محراث

71. حسام يحيى عبد الرءووف محمد العشرى لواء / حسام يحيى العشرى لواء شرطة بالمعاش مصر المستقبل ميكروفون

72. عيد ذكى برنابه عبدالشهيد عيد برنابه محامي حر مستقل ثمرة موز

73. محسن عبدالفتاح ربيع داود محسن داود إعلامي مستقل نجفة

مرشحو محافظة الإسكندرية

1. سامح محمد صلاح الدين محمد ابراهيم الشيمى سامح الشيمى صاحب شركة سامح الشيمي للمهمات العسكرية والتوريدات الحكومية مستقبل وطن كتاب

2. سعد عبدالمولى سعد عبدالرازق سعد الفقى محاسب - صاحب ومدير كسارة مكة مستقبل وطن سنبلة قمح

3. علاءالدين محمد جاد احمد علاء جاد محامى بالنقض مستقبل وطن قلم

4. السيد ابراهيم محمد عوض الله السيد جمعه رئيس مجلس ادارة شركة الاسكندرية للمقاولات العامة مستقبل وطن سلم

5. محمد احمد حسن على حسين شرف محمد الرشيدى مهندس معماري الشعب الجمهورى صاروخ

6. محمد محمود محمد حمزه محمد حمزة رئيس مجلس ادارة شركة حمزة لتجارة وتصنيع الاخشاب مستقبل وطن مسدس

7. نشأت مترى صليب جندى نشات مترى محاسب قانوني - صاحب مكتب محاسبة دنشأت صليب للمحاسبة والمراجعة مستقبل وطن قناة السويس

8. محمد السيد محمد حسين محمد السيد محمد حسين محامي مستقل كف

9. عمرو نبيل اسماعيل عبدالله عمرو نبيل محام الإصلاح والنهضة مضرب تنس

10. عبدالعزيز عبده عبدالعزيز احمد عبد العزيز عبده بالمعاش مستقل أسد

11. حسام ابراهيم دياب احمد حسام دياب رئيس فنيين تنفيذى شركة الخدمات التجاريه البتروليه مستقل مدفع

12. مايسة السيد محمد حسن راشد مايسه راشد مدير تنفيذى لمركز استارز للتأهيل الفكرى وتنميه الطفل مستقل صقر

13. اسامه على عصمت محمد الشناوى اسامة عصمت محامى حر الوفد الجديد نخلة

14. عزمى شبل محمود جوده عزمى جودة مدير عام مساعد شركه البتروكيماويات المصريه مصر بلدى غواصة

15. محمد عبدالحميد عبدالحميد فتح الله الفقى محمد الفقى محامى مستقل تمساح

16. صافيناز عبدالعزيز احمد جاب الله أ.د/ صافيناز عبد العزيز دكتور باحث اول مركز البحوث الزراعيه مستقل سحاب

17. سمير محمد ابو المكارم الرفاعى سمير محمد الرفاعى مدير فروع شركات قطاع خاص مستقل غصن زيتون

18. عادل محمد على السراجى د / عادل السراجى استشارى طب الاطفال وحديثى الولاده الوفد الجديد علم

19. مصطفى ابراهيم عبدالعاطى بشادى مصطفى بشادى مستشار الهيئه العامه لمدينة الابحاث العلميه وتطبيقات تكنولجيا مستقل حصان

20. على عبدالمطلب محمد نصر على عبدالمطلب نصر محاسب الشركه العربيه لانابيب البترول الإصلاح والنهضة براد شاى

21. ياسر السيد ابوزيد ابراهيم ياسر أبوزيد لواء مهندس قوات مسلحه بالمعاش مستقل جرس

22. هايدى حسن محمود شركس هايدى شركس صاحبة شركة هايدي لبيع الملابس الجاهزة مستقل شمعة

23. محسن احمد فتحى احمد حماد محسن حماد معاش مستقل عنقود عنب

24. محمود عبد الحكيم محرز يوسف محمود محرز صاحب شركة توريدات ملابس ومفروشات ومصنوعات جلدية مستقل هدهد

25. معتز محمود حنفى محمود الحضرى معتز الحضرى محامى ممتاز مستقل ورقة شجر

26. عبدالله عبدالعزيز محمد بدران عبد الله بدران بالمعاش النور فانوس

27. زارع منيسى سالم فرج زارع المطيرى مهندس زراعى النور كرسى

28. طلعت مرزوق عبدالعزيز سعد - باحث اول تنمية ادارية النور نظارة

29. برنابا كامل خليل كيرلس برنابا صليب معاش مستقل عدسة مكبرة

30. عماد شعبان عبدالحليم الجبالى عماد شعيب أبوعقص محامي مستقل طائرة هليكوبتر

31. عصام الدين سعد السيد يوسف عصام سعد العنترى محام حر مستقل بندقية صيد

32. قبارى محمود على عامر قبارى عامر عميد شرطه بالمعاش مستقل سفينة

33. ماجده محمود عمر سليمان ماجدة عمر استشارى طب وجراحة العيون-حر مستقل سماعة طبيب

34. عاطف فوزى فهمى عجايبى عاطف فوزى محامي مصر القومى برج حمام

35. خميس محمد السيد ابراهيم المستشار خميس التونى ماجيستير فى القانون مستقل منبه

36. عبدالفتاح عبدالنبى زيدان عبدالسلام فتحى العزومى بكالوريوس زراعة مستقل تليفون محمول

37. وليد سعيد محمد محمد وليد القرنشاوى مستشار مالى لمصنع كلاسيك مستقل مثلث

38. نعمه عبدالكريم احمد عبدالحارث - استاذ متفرغ ووكيل شئون التعليم والطلاب كلية الاداب قسم علم نفس مستقل نجفة

39. عادل احمد عبدالباقى مصطفى عادل عبد الباقى مدير وشريك شركة اسكندرية الوطنية للتجارة والتوزيع مستقل سهم

40. محمد محروس محمد عبدالوهاب حورس بكالوريوس تجاره شعبه محاسبه ( رجل اعمال بأمريكا) مستقل غزال

41. حمدى محمد ابراهيم المسلمانى حمدى المسلمانى محام الغد ثمرة فراولة

42. حامد عبدالرحمن عبداللطيف احمد حامد فنيتو استشارى في مجال التعاون الزراعى مستقل ميكروفون

43. علا محمد مرتضى عبدالمالك على علا مرتضى محاميه حره مستقل شاكوش

44. محمد السيد محمود غيطانى محمد غيطانى ليسانس حقوق مستقل أوتوبيس

45. ثناء محمد سلام احمد طايع - بكالريوس تربيه زراعية مستقل فراشة

46. كمال ابراهيم منصور مصطفى حبيبه كمال منصور محامى مستقل فيل

47. محب الدين مصطفى زكى ابراهيم مرعى المهندس محب صاحب شركة قطع غيار معدات صناعية غذائية الجيل الديمقراطى مقلمة

48. هشام السيد عبدالرحمن المهدى هشام المهدى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب شركة واحة باريس للمياه الطبيعيه مستقل فنجان

49. امجد ابراهيم عبده محمد طعيمه عميد امجد طعيمه عقيد قوات مسلحه بالمعاش مستقل بايب

50. مصطفى ابو الحمد موسى سعيد ابو الحمد معلم خبير رياضيات مستقل مسطرة

51. خالد عبد الرحمن عمر الزعفرانى خالد الزعفرانى مزارع مستقل شوكة

52. تهانى فهمى احمد شملوله دكتوره تهانى شملوله بالمعاش مستقل مسلة

53. حنان بكر احمد صالح حنان بكر مهندسة مدنية مستقل منزل

54. دعاء كمال مصطفى عسران دعاء عسران مأمور ضرائب مستقل آلة حاسبة

55. غانم احمد حسن احمد زايد غانم زايد محام مستقل عصفور

56. احمد عبد السميع عبد القادر ابراهيم احمد النجار صاحب محل مصوغات ومجوهرات مستقل ديك

57. خليفه خضر خلف الله عوض خليفه خلف الله المحامى محامى ممتاز مستقل لؤلؤة

58. مصطفى سعيد محمد احمد رحمى مصطفى رحمى صاحب معمل اسنان مستقل برواز

59. طارق محمود رياض القيعى دكتور طارق القيعى استاذ دكتور متفرغ جامعه الاسكندريه حماة الوطن تاج

60. عصام محمد حسن الطوخى عصام الطوخى عميد قوات مسلحة بالمعاش حماة الوطن ماسة

61. محمد محمود بكر الوقاد محمد محمود بكر مدير ادارة شركة خدمات البترول البحريه حماة الوطن جرار زراعى

62. تيسير عبد القوى عبد الغنى عبد الرحيم تيسير عبد القوى محاميه مستقل خاتم

63. احمد غانم محمد فؤاد احمد احمد غانم مهندس كهرباء ماريدايف اوف شور بروجيكتس مستقل زهرة عباد الشمس

64. ايمان جمال الدين محمد حسن دكتوره ايمان جمال الدين مدرس كلية التجارة جامعة الاسكندرية ـ فرع دمنهور مستقل مكتب

65. طارق رشاد محمد احمد السيد طارق رشاد ابو زهاد محامى مستقل مروحة

66. محمود السيد محمد البشبيشى محمود البشبيشى صاحب مكتب البشبيشى عموم استيرادوتصدير وتوكيلات تجاريه حماة الوطن ترس

67. سحر حسين شريف محمد زكى شريف سحر شريف استاذ بقسم اللغة العربية وادابها كلية الاداب -جامعة اسكندرية حماة الوطن ريشة

مرشحو محافظة الشرقية

1. عبدالمجيد عبدالعاطى عبدالمجيد الاشقر عبودة الأشقر مهندس تعدين حر مستقبل وطن مسدس 33

2. محمد محمد السيد الصالحى محمد الصالحي صاحب و رئيس مجلس ادارةمجموعة شركات الصالحى مستقبل وطن أباجورة 18

3. عمرو محمد عبدالحميد التونسى عمرو التونسى موظف بقطاع مشروعات كهرباء الريف مستقبل وطن سلم 6

4. احمد صلاح فريد الطاروطى احمد الطاروطى مدير وشريك شركة مشروم لإنتاج عش الغراب مستقبل وطن قلم 13

5. محمد سليم السيد عطيه ابو الخير محمد سليم استاذ الحديث وعلومه كلية البنات الازهرية بالعاشر من رمضان جامعه الازهر مستقبل وطن كتاب 11

6. نور الدين السيد محمد الحسينى على هاشم نور هاشم رئيس مجلس إدارة الشركه الهاشمية للاستيراد والتصدير مستقبل وطن سنبلة قمح 12

7. احمد انور محمد شاهين احمد شاهين استاذ متفرغ بكليه الطب البشرى - جامعه الزقازيق مستقبل وطن ريموت كنترول 73

8. احمد عبدالرؤف احمد على احمد نحله اخصائى اجتماعى بمدرسة اللواء عبد المنعم ابو المجد الصناعية مستقل أسد 32

9. يحى كمال عبدالسلام منصور دكتور يحيى النجار طبيب زمالة جراحه المخ و الاعصاب - مستشفى الساحل التعليمى بالقاهره مستقل كف 2

10. العاصمى عبدالرحمن حمد عبدالرحمن العاصمى عبد الرحمن حمد معلم خبير ثانوى مستقل جرس 9

11. عاطف توفيق اسماعيل حسينى عاطف توفيق الحاوى مأمور ضرائب عامه مستقل أوتوبيس 56

12. رحاب محمود احمد الهندى سلطان رحاب سلطان حاصله عاى ليسانس دراسات اسلامية وعربية مستقل كرة أرضية 65

13. احمد عطيه محمد محجوب احمد عطيه محجوب اخصائى جراحه الانف و الاذن و الحنجره - مستشفى كفر صقر المركزى مستقل سماعة طبيب 42

14. كمال احمد عطيه شاهين صقر كمال شاهين موجه عام الجغرافيا بمديرية التربية والتعليم بالشرقية المؤتمر سيف 22

15. محمد السيد احمد عطيه سالم دكتور محمد السيد عطيه استاذ استشارى الاذن والانف والحنجرة مستشفى ابو كبير المركزى مستقل ديك 126

16. السيد حامد عبدالرحمن وهدان السيد وهدان واعظ اول - منطقه وعظ الشرقيه مستقل عنقود عنب 6

17. محمد خليل ذكى احمد على ـ نائب مدير ادارة العلاج باجر ـ مستشفيات جامعة الزقازيق مستقل فراشة 37

18. ابراهيم السيد حامد محمد ابراهيم أبو حامد معلم اول - مدرسه طه حسين الثانويه الصناعيه باولاد صقر مستقل شمعة 11

19. فاطمه سليمان على سليم - حاصله على دكتوراة الفلسفه فى التربية تخصص اصول التربية مستقل شاكوش 125

20. شريف عبداللطيف محمد طلبه شريف طلبه مدير حسابات المخازن بشركة مياة الشرب والصرف الصحى الشرقية مستقل تمساح 48

21. السيد محمد محمد شعبان لاشين السيد لاشين محام حر مستقل سفينة 82

22. صبحى محمد السيد حجاب دكتور حجاب عميد طبيب قوات مسلحة بالمعاش مستقل مدفع 45

23. حنان عبدالله طلبه دنيا حنان دنيا حاصله على ليسانس آداب الوفد الجديد نخلة 4

24. أيمن محمد الهادى حسينى المسلمى أيمن المسلمى لواء شرطه بالمعاش مستقل فنجان 20

25. منصور احمد عبد الغنى محمد منصور عبد الغنى صحفى التجمع الوطنى التقدمى مفتاح 43

26. احمد هاشم محمد حسن احمد هاشم صاحب ستوديو تصوير مستقل غزال 153

27. هويدا محمد عبدالمنعم محمد عبدالقادر هويدا عبدالمنعم حاصله على دكتوراه في الحقوق القانون الدولي العام ابناء مصر عصفور 155

28. ريمون جرجس العمده عوض الله جرجس ريمون العمده مدرس مساعد بكلية التربية النوعية ـ جامعة الزقازيق التحرير المصرى بندقية صيد 111

29. سعيد عبدالرحمن عوض الله هيكل سعيد هيكل كبير مدرسى خرائط ـ كلية الاداب ـ جامعة بنها مستقل حاسب آلى 95

30. خالد محمد هلال حسن هلال د/ خالد هلال طبيب بيطرى - اداره الحجر البيطرى -بمطار القاهره القديم مستقل سكينة 109

31. هانى سعد محى الدين محمد - طبيب بشري حر مستقل سهم 72

32. اسامه عبدالهادى على عطيه أسامه جيرة مهندس ميكانيكا مستقل تليفون محمول 66

33. هشام فتحى محمد محمد محمد هشام المناوي صاحب مكتب خدمات حكوميه مستقل تمثال رمسيس 134

34. محمد منصور محمد مصطفى جبر محمد جبر صاحب روستك فارما لتوزيع مستحضراتالتجميل و المكملات الغذائيه الوفد الجديد علم 47

35. سهام محمد محمد هاشم سهام هاشم استاذ متفرغ كليه البنات - جامعه عين شمس مستقل سبيكة ذهب 54

36. محمد محمدى محمد شاهين محمد شاهين صاحب شركة مستقل ترس 19

37. محمد على حسن على عويضه د/ محمد عويضه محام حر وحاصل على دكتوراة في قانون المرافعات مستقل غصن زيتون 88

38. سعد السيد محمد ابراهيم زقزوق د / سعد زقزوق مدير عام الامن - دكتوراة فى المحاسبة - مصلحه الجمارك - وزارة المالية حماة الوطن ماسة 61

39. عبدالله محمد محمد الغزالى عبدالله الغزالى مهندس معماري حر حماة الوطن تاج 29

40. عبد الحكيم محمد اسماعيل السيد نور الدين عبد الحكيم نور الدين تمراز نائب رئيس جامعه الزقازيق لشئون التعليم والطلاب حماة الوطن جرار زراعى 69

41. احمد يوسف محمد على احمد يوسف محمد على حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبه حماة الوطن مروحة 14

42. احمد سعد حسن سعد الشيخ احمد الشيخ كبير اخصائيين اعلام بدرجة مدير عام ـ جامعة الزقازيق بالمعاش حماة الوطن سيارة نقل 91

43. أمير فتحى السيد عيسى أمير فتحى مدير ادارة المندوبين بالداخل مكلف الهيئة الوطنيه للاعلام حماة الوطن تليفزيون 49

44. احمد حسن على ابراهيم سعد د / احمد سعد استاذ دكتور بكليه الطب البيطرى - جامعه قناه السويس حماة الوطن ونش 119

45. احمد محمد عبدالصادق محمد المستشار الدكتور / أحمد عبد الصادق نائب رئيس عضو الهيئة القضائية هيئة قضايا الدولة سابقا مستقل مثلث 69

46. مرسى امين محمد على دكتور / مرسى أمين استاذ جراحة القلب والصدر بكلية الطب البشري - جامعة قناة السويس حماة الوطن سيارة إسعاف 78

47. تامر سامى اسماعيل جعفر تامر سامى جعفر مدرس بقسم الحاسبات والمنظومات ـ كلية الهندسة ـ جامعة الزقازيق مستقل مكتب 47

مرشحو محافظة الدقهلية

1. طارق احمد محمد عبدالهادى طارق عبدالهادى محاسب طرف شركة احمد عبد الهادى مستقبل وطن سلم

2. جمال عبد الظاهر محمد اسماعيل خضر اللواء جمال عبد الظاهر لواء شرطة سابقا مستقبل وطن مسدس

3. محمد عبدالمعطى على السيد محمد عبدالمعطى كبير معلمين - مديرية التربية و التعليم - شمال سيناء - بالمعاش مستقبل وطن أباجورة

4. عبده عبده عطيه علي عايشه عبده ابو عايشه محامي حر مستقبل وطن قلم

5. ثروت فتح الباب ابوالفتوح محمد احمد العجمى ثروت فتح الباب صاحب مكتب مقاولات متكاملة ونشاط استثمار عقارى مستقبل وطن سنبلة قمح

6. رضا محمد الحسينى الشافعى رضا الشافعى مهندس ميكانيكا حر مستقبل وطن كتاب

7. عبدالحميد محمد ابراهيم الامام عبدالحميد الامام مدير عام التفتيش الاداري - الادارة المركزية للتفتيش المالي - الازهر مستقل حصان

8. احمد عبدالستار احمد السيد الاتربى احمد السيد الأتربى عضو الرقابة المراجعة - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي -الدقهلية المؤتمر سيف

9. محمد اسماعيل منصور السيد المهندس محمد اسماعيل منصور السيد مهندس زراعى - الادارة الزراعية بتمي الامديد بالمعاش مستقل صقر

10. ابوالمعاطى الباز خليل ابراهيم المحاسب ابوالمعاطى الباز خليل ابراهيم حاصل علي بكالوريوس تجارة مستقل أسد

11. حامد محفوظ حامد حماد حامد محفوظ حماد صاحب مكتب استيراد وتصدير مستقل تليفزيون

12. محمود محمد صالح احمد محفوظ محمود صالح محفوظ رئيس قسم التعليم الاعدادى -ادارة بني عبيد التعليمية مستقل سفينة

13. ابوالمعاطى محمد الدكرورى عبدالله ابوالمعاطى الدكرورى لواء قوات مسلحة بالمعاش مستقل مدفع

14. عوض ابراهيم يوسف الجوهرى - استاذ قسم الرياضيات كلية علوم جامعة المنصورة مستقل ساعة يد

15. محمود السيد صادق احمد - حاصل علي بكالوريوس خدمة اجتماعية مستقل السد العالى

16. كمال صلاح الجوهرى السيد كمال الجوهرى محامى حر مستقل بندقية صيد

17. اسامه احمد سيداحمد موافى -- لواء شرطة بالمعاش مستقل تمساح

18. احمد عبدالصمد السيد ابراهيم شريف أحمد الشريف اختصاصى تسويق بالخارج مستقل منبه

19. بلال عبدالمجيد عبدالمجيد علي السيدز على عبدالمجيد على تاجر سيارات حماة الوطن جرار زراعى

20. عبدالحميد مستجير ابراهيم عمر - موجه عام صناعات كهربية - مديرية التربية والتعليم بالدقهلية مستقل فيل

21. تامر عبدالمنعم الزناتى الجناينى تامر الجناينى مدير وشريك بشركة الاتحاد العرب للاستشارات والتدريب مستقل سهم

22. عماد فكرى حسن مصطفى - مدير ثانوى - مدرسة المنصورة المتقدمة الصناعية مستقل كف

23. محمد طلبه محمد احمدنيل محمد طلبه محامي حر الوفد الجديد نخلة

24. اسامه عبدالفتاح ابراهيم غيث اسامه غيث محاسب قانوني الوفد الجديد علم

25. جمعه عطا محمد احمد ندا جمعه ندا صيدلي حر المؤتمر مركب شراعى

26. حسين عبداللطيف حسين على ايوب حسين أيوب مدير وشريك بشركة ولفير للسياحة الجيل الديمقراطى دراجة

27. السيد مصطفى على الفساخ السيد مصطفى باحث قانونى بالمعاش - الادارة الزراعية شربين مستقل منزل

28. حسن محمد محمد السيد الملهاط حسن الملهاط محام حر مستقل فراشة

29. هانى محمد عبدالباسط عمر هانى محمد عبدالباسط محاسب الادارة العامة لبريد الدقهلية مستقل مظروف بريد

30. محمد عبدالكريم حبيب جمعه - محامي حر مستقل ديك

31. احمد جمال عوض سليمان - محامي حر مستقل غصن زيتون

32. فاروق فاورق احمد على فاروق أنير بكالريوس تجارة شعبة محاسبة مستقل هدهد

33. نادر ابراهيم محمد عليوه العميد / نادر عليوه محامي حر حماة الوطن تاج

34. محمود مسعد حسن طايله محمود طايله كبير باحثين بدرجة مدير عام الادارة المركزية لجمارك دمياط مستقل غزال

35. اسامة محمد ناصر سالم اسامة ناصر مدير عام مكلف شركة مياه الشرب والصرف - الجمالية حماة الوطن ماسة

36. عوض الدكروري السيد الدكروري -- مسئول الشباك الواحد هندسة كهرباء بلقاس مستقل منشار

37. منال محمد احمد سلام منال سلام حاصلة على ليسانس حقوق مستقل سيارة مطافىء

38. محمد المحمدي صديق اسماعيل محمد المحمدي محامي حر مستقل طائرة هليكوبتر

39. جمال محمد عطيه محفوظ جمال ابو الاسعاد مدرس سابقا بمعهد النصر الازهري مستقل أوتوبيس

40. السيد محمد شوقى السيد محمد الغندور السيد شوقي الغندور محامى حر مستقل كرة أرضية

41. عبدالباسط محمد صالح عبدالعال دكتور عبدالباسط صالح استاذ امراض صدرية - كلية الطب - جامعة المنصورة مستقل سماعة طبيب

42. هلال الاسلام محمد عبدالونيس السيد هلال الاسلام محامي حر مستقل شاكوش

43. اسلام محمد السعيد السيد سراج اسلام سراج صاحب مؤسسة لؤلؤة المنصورة لتجارة المواد الغذائية مستقل سكينة

مرشحو محافظة أسوان

1. مجدالدين حسيبو ابو الحسن طه مجدى حسيبو مدير معلومات بمصلحة الضرائب المصرية مستقبل وطن قلم

2. محمد الانور سليمان عبدالحفيظ عبدالسيد الشريف محمد الأنور الشيخ كبير معلمي الفيزياء ادارة دراو مستقبل وطن كتاب

3. ياسر عبدالحميد عوض سيد ياسر عوض محامي ومستشار قانوني مستقل حصان

4. منصور محمد منصور حسين منصور السلواوى معلم خبير مستقل أسد

5. حسن امين محمد محمود حسن الشقطى وكيل كلية التجارة للدراسات العليا المؤتمر مركب شراعى

6. ناصر مصطفى حسين مصطفى ناصر عطاى ضابط شرطة بالمعاش الجيل الديمقراطى مقلمة

7. جرجس اميل طياب قلاده - مهندس زراعي بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان مستقل السد العالى

8. محمود كامل السايح عبدالرازق محمود أبو فنقل حفار بشركة الحفر المصرية مستقل تمساح

9. الحسين احمد ابراهيم احمد الحسينى مهندس كهرباء بالسد العالي مستقل صقر

10. عبد الفتاح عبيدان قاسم محمود آل عبيدان موجة أ تجاري مديرية التربية والتعليم باسوان مستقل سفينة

11. محمد بدري ضوي معوض محمد شداد محاسب بهندسة كهرباء ادفو مستقل مدفع

12. مصطفى جمعه مهدى عبد الصادق - محام / لواء شرطة بالمعاش مستقل عقرب

مرشحو محافظة أسيوط

1. مجدى عبدالرحيم سليم عبدالرحمن مجدى سليم سكرتير عام محافظة اسيوط . مستقبل وطن كتاب

2. عصام الدين عبدالغنى يسن سيدبركات عصام بركات مدير عام منطقه ضرائب اسيوط العامه . مستقبل وطن أباجورة

3. محمد عبدالمنعم زين قرشى حماده قرشى حاصل علي بكالريوس تجاره مستقبل وطن قلم

4. مصطفى محمود ابراهيم عبدالمجيد مصطفى الكحيلى مدير وشريك شركة صن سيتى للاستثمار والمقاولات مستقبل وطن سنبلة قمح

5. على سيد محمد عبدالجليل - استاذ بقسم المناهج وطرق التدريس كليه التربيه جامعه اسيوط مستقل ساعة يد

6. عادل محمد حجازى احمد ناجى حجازى محامي حر مستقل حصان

7. على لافى على حسن - لواء شرطه وزارة الداخليه مستقل مدفع

8. احمد خليفه عبدالله دياب - ليسانس حقوق مستقل عنقود عنب

9. هشام يوسف فهمى يوسف هشام فهمى محامى حر وحاصل على دكتوراة فى القانون مستقل أسد

10. رمضان سيد محروس ابوزيد رمضان الشاعر معلم دراسات اجتماعيه بمدرسة السلام الاعدادية بعرب التتاليه مستقل مثلث

11. صلاح خليل تونى خليل صلاح التوني .بالمعاش المؤتمر سيف

12. محمد فرغلي محمد محمد محمد الدرملى باحث تنمية ادارية بهيئة الاسعاف المصريه باسيوط مستقل غصن زيتون

13. عز حمزه على ابويونس عز ابويونس باحث شئون اداريه الاداره الصحيه بايوتيج مستقل سيارة إسعاف

14. محمد سيد سليمان احمد محمد شيخون ليسانس حقوق . مستقل صقر

15. ناصف شاكر سيد محمود دكتور ناصف شاكر استاذ دكتور جامعى كليه الاداب جامعه اسيوط مستقل فيل

16. حامد فوزي سعد سيد حامد السيد محامي حر حماة الوطن تاج

17. ايهاب حلمى رزق الله عوض ايهاب حلمى رزق الله عوض شريك ومدير شركه مارينو للاحذيه مستقل أوتوبيس

18. عصمت جلال عبدالحفيظ درويش عصمت جلال درويش الجزار معلم مدرسة ابوتيج الثانوية الزراعيه مستقل سكينة

19. ممدوح يوسف فرغلى عبد الغنى ممدوح الملاخ محامى حر مستقل تمساح

20. محمد احمد فرغلي مصطفى محمد الصحفي ضابط شرطه سابقا مستقل سهم

21. محمد عبد السلام على حسانين محمد عبد السلام مك عقيد بالقوات المسلحه سابقا وزارة الدفاع الوفد الجديد نخلة

22. نتعى موريس عبدالله سليمان - صيدلى حر مستقل طائرة هليكوبتر

23. شوقي احمد محمد احمد مهران الغطريفي ايهاب الغطريفي حاصل علي ماجستير في القانون الخاص حماة الوطن ماسة

24. هانى سعد راضى عثمان - مدير منطقة بشركة تنمية خدمات المشروعات الصغيرة حماة الوطن جرار زراعى

25. ايمن عيد محمد ابراهيم ايمن عيد طه رئيس قسم الامن الجمركى بمطار اسيوط -جمرك مطار اسيوط الدولى حماة الوطن غزال

26. احمد مرسى احمد مرسى احمد الحبرونى حاصل على بكالوريوس تجاره مستقل بندقية صيد

27. عبد الناصر مصطفى سالم منصور ناصر مصطفى نبق عامل بمسجد ادارة اوقاف ابنوب مستقل نجفة

28. منتصر مالك يعقوب قلدس منتصر العمدة محامي حر مستقل شاكوش

مرشحو محافظة الأقصر

1. محمد عبدالعليم حسين محمد الشيخ الضبعاوى امام وخطيب ومدرس مديرية أوقاف الأقصر مستقل أسد

2. الضوى احمد الضوى عديسى ناصر الضوى مأمور جمارك - مطار الأقصر الدولى ادارة التصدير الجوى مستقبل وطن كتاب

3. محمد فتحى احمد عبدالقادر النوبى فتحى عضو هيئة تدريس بالمعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس مستقبل وطن قلم

4. حسين سليمان حسين معبد - موجه رياضيات ادارة الأقصر التعليميه مستقل كف

5. عبدالناصر ثروت محمدالغزالى محمدسلامه عبد الناصر الغزالى معلم مدرسة القبلى قمولا الابتدائية مستقل ساعة يد

6. خالد ابوالقاسم عبدالجليل مكى - مدير ادارة التشغيل محطة محولات كهرباء الاقصر مستقل حصان

7. احمد مصطفى ابوالحمد محمود احمد أبو الحمد مدير مدرسة الزناقطه الابتدائيه - ادارة الأقصر التعليميه مستقل دراجة نارية

8. عادل محمد احمد محمود عادل كابو رئيس خزينه شركة مياه الشرب بالاقصر مستقل صقر

9. حسام يوسف نصار عبدالكريم حسام نصار مهندس مدني مستقل تمساح

10. صلاح الدين محمدالنحاس احمد سليم عصام النحاس معلم اول لغة انجليزيه - معهد القرنة الاعدادى الثانوى مستقل غصن زيتون

11. محمد ابازيد احمد عبدالعال - كبير مفتشى المعامل بالمعاش مستقل مدفع

12. احمد عبدالحميد قناوى عبدالرحمن أحمد عبدالحميد الضبع حاصل ليسانس حقوق مستقل فيل

13. سحر رجب امين سليم هاله رجب حاصلة على بكالوريوس تجارة مستقل خاتم

14. منى عبدالستار احمد عبدالحليم منى معلم خبير بمدرسة ارمنت الحيط الابتدائية الجديده مستقل سبيكة ذهب

15. محمد النوبى عامر محمد النوبى على تقادم العمدة بالمعاش مستقل بندقية صيد

16. محمد عطاالله اسماعيل ابراهيم - مدير محطة تموين السفن السياحية بالأقصر مستقل منبه

17. ايمان محمد محمود هلال ايمان هلال محام مستقل عقرب

18. محمد احمد عبدالرحمن حسن محمد العوامى محاسب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر مستقل طائرة هليكوبتر

19. نعمه كليب محمد احمد نعمه ماضى باحث شئون بيئة ثان بجهاز شئون البيئة - رئاسة مجلس الوزراء مستقل هدهد

20. اسامه محمد فؤاد محمد حسن اسامه حباتر مدير عام الشئون الماليه مصانع سكر ادفو مستقل سفينة

21. محمد عبدالغنى محمود سيد محمد عبدالغنى محمود سيد مرشد سياحى مستقل السد العالى

22. وائل نصرالدين احمد محمد الدكتور وائل نصر الدين حاصل على دكتوراة في التجارة ادارة اعمال حماة الوطن تاج

23. محمد عبدالعاطى متولى احمد محمد عبد العاطى علام حاصل على ماجستير فى القانون العام مستقل أوتوبيس

24. حسن محمدالطاهر ابراهيم على حسن الطاهر جبريل طبيب بشرى - اخصائى باطنةمستشفى اسنا المركزى مستقل غزال

25. احمد محمد نصير احمد احمد نصير مفتش مالى وادارى بشركة مطاحن مصر العليا بالأقصر مستقل سهم

مرشحي محافظة البحر الأحمر

1. محمد سعيد حسب النبى طه محمد سعيد الدابى رئيس مجلس اداره و عضو منتدب قريه الدابي السياحية_ساند بيتش الشعب الجمهورى صاروخ

2. عبدالله حسن على امين د/عبدالله حسن كبير باحثين بدرجه مدير عام بالضرائب العامه البحر الاحمر المصريين هلب

3. محمد عطا على حسن محمد عطا الزمر مامور ضرائب عام الغردقه مستقل كف

4. احمد عبدالمبدى عبدالله احمد احمد عبدالمبدى بالمعاش مستقل ساعة يد

5. عثمان ابوالعباس حامد شحات عثمان ابوالعباس حامد مدير عام مساعد العلاقات العامة والحكوميه الشركة العامة للبترول مستقل صقر

6. محمد بشير عمر على محمد بشير العبادى مدير فرع بنك مصر رأس غارب مستقل حصان

7. أحمد عبدالشافى طلبه عطيه دكتور أحمد شافي طبيب بشري مستقل أسد

8. شاذلى محمود عبداللطيف طايع شاذلى عبداللطيف الدويدى محام مستقل تمساح

Advertisements

9. محمد السيد سليمان على محمد الصحفى محرر صحفى بمؤسسه المصرى مستقل مدفع

10. شاذلى على احمد حسن شاذلى القرباوى العبادى رئيس مجلس اداره شركة صمداى ترافيل الوفد الجديد نخلة

مرشحو محافظة البحيرة

1. محمد حميده على البنا محمد البنا مدير و شريك شركة كوزموس للسياحة مستقبل وطن أباجورة

2. محمد سعد زكى السعدى محمد سعد الشلمه رئيس مجلس ادارة شركة هايجاست مستقبل وطن كتاب

3. عيد على مهدى بلبع الدكتور عيد بلبع استاذ متفرغ مستقبل وطن قناة السويس

4. احمد محمد عبدالرحمن قرقوره احمد قرقوره بالمعش مستقبل وطن سلم

5. عادل حسن ابو الفتح الطنيخى علاء الطنيخى محرر معد بالتليفزيون المصرى مستقبل وطن قلم

6. أمين جابر محمود الصيرفى أمين الصيرفى محام حر مستقبل وطن سنبلة قمح

7. السيد سيد احمد محمود سيداحمد القفاص السيد القفاص معلم خبير اعدادي بالمعاش اداره ايتاي البارود التعليميه مستقبل وطن مسدس

8. جلال سعد حسن حسن المهندس جلال سعد حسن جلال معلم اعدادي علوم بادارة ادكو التعليميه الريادة زجاجة مياه

9. عبدالرسول عبدالهادى عبدالرسول طبليه عبدالرسول طبليه معلم خبير لغة عربية النور نظارة

10. اشرف محمود محارب ادريس أشرف أبوكاشيك مفتش مالي و اداري بالاداره الصحيه بالدلنجات النور فانوس

11. اسلام احمد على حامد على المغربى م/ اسلام المغربى مدير ادارة بشركة سيدى كرير للبتروكيماويات النور كرسى

12. محمود محمد طه على غلاب الشافعى مدير عام كبير باحثين مأموريه ضرائب دمنهور قيمة مضافة النور مظلة

13. سامى صبحى عبدالحميد على عرفات سامى عرفات ليسانس حقوق مستقل حصان

14. مصطفى كامل حسن سلمان - طبيب بيطري حر مستقل كف

15. منشاوى غانم محمد جابر - محام مستقل ساعة يد

16. شعبان جلال شعبان قطب رضا جلال أبوحمره امام وخطيب ومدرس مديرية اوقاف البحيرة حماة الوطن جرار زراعى

17. اشرف بشير فتح الله عبدالمجيد أشرف رحيل محام مستقل طائرة هليكوبتر

18. عمر رمضان محمد هيبه عمر هيبه حجاج مفتش بالجهاز المركزي للتعبئه العامة و الاحصاء المصريين لوزة قطن

19. محمد محمد عفيفى عوض محمد عفيفى الباجورى كميائي الادارة الصحيه بالدلنجات مستقل صقر

20. ماجده حسن عبدالهادي جلاله - باحثه اجتماعيه مديريه التضامن الاجتماعي بالبحيرة مستقل مظروف بريد

21. حازم توفيق محمد حسن حازم حزيمه محام مصر المستقبل مدفع

22. محمد كمال امين خليل - حاصل على بكالوريوس تجارة الوفد الجديد نخلة

23. عصام السيد على محمود عصام الناظر كبير باحثين بدرجة مدير عام مامورية ضرائب كفر الدوار ثان المصرى الديمقراطى الإجتماعى رغيف عيش

24. تهانى عبدالعظيم عبدالله الشيخ تهانى الشيخ اخصائى نفسى الادارة التعليمية بحوش عيسى مستقل زهرة عباد الشمس

25. نبيله على عطية عوض نبيلة سالم خبير اجتماعى - محكمة اسرة ابو حمص مستقل عنقود عنب

26. هدى عطيه على سلامه هدى الكلاف بالمعاش مستقل ديك

27. محمد ابراهيم على الجندى محمد الجندى عميد مهندس بالمعاش - القوات المسلحة سابقا مستقل غصن زيتون

28. مها عبدالمنعم على حسن التحفه مها التحفة مدير عام مجمع محاكم مجلس الدولة بالبحيرة مستقل شمعة

29. ماهر رجب ابراهيم محمد الحنش - مراقب اول الوبائيات و الترصد - مديرية الشئون الصحية بالبحيرة حماة الوطن تاج

30. مدحت يحى على غازى مدحت غازي معلم خبير لغة فرنسيه مدرسة لطفى الاسطى الثانوية بنات مستقل تمساح

31. نهله عبدالونيس عبدالزين قاسم نهله قاسم حاصله على بكالوريوس خدمه اجتماعيه المؤتمر سيف

32. ياسر توفيق عبدالحميد القلتاوى ياسر توفيق القلتاوى عضو مجلس ادارة المصرية الدولية و صاحب مكتب استيراد و تصدير الوفد الجديد دبابة

33. عمر عيسوى عبدالرؤف عرفات - حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية الوفد الجديد علم

34. محمود ربيع محمود شعبان الحناوى محمود ربيع الحناوى اخصائى تنمية ادارية الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية مستقل جرس

35. هناء فتح الاله عبدالغفار عبد الرحمن هناء فتحى مدير مدرسه - ادارة التحرير التعليمية حماة الوطن ماسة

36. محمد احمد محمد عشيبه الاعلامى محمد عشيبه اخصائى علاقات عامة شركة الخدمات التجارية البترولية مستقل مسطرة

37. هشام على احمد على ابوريه هشام أبوريه محام حر مستقل فنجان

38. قاسم مصطفى محمد شعلان قاسم شعلان محام مستقل هدهد

39. عطيه عبد الفتاح خضر شاهين عطيه شاهين وكيل وزارة بالمعاش مديريه التربيه و التعليم سابقا مستقل بندقية صيد

40. طه زكريا عبدالجواد الشهاوى طه الشهاوى مامور جمرك مصلحة الجمارك مستقل سفينة

41. مسعود عبدالقادر ابراهيم يونس العمده مسعود عبد القادر الحبونى عمدة الابقعين حتى 19-4-2021 - مركز شرطة حوش عيسى حماة الوطن مروحة

مرشحو محافظة السويس

1. سيد عبده حامد شافعى - رئيس مجلس اداره مدارس سويس هيلز مستقبل وطن قلم

2. اكرامى قطب محمد اسماعيل الارنؤطى اكرامى قطب صاحب مكتب مقاولات عموميه مستقل ساعة يد

3. عصام غريب حسن محمد عبدالعاطى عصام غريب معلم كبير بدرجه مدير عام مستقل أوتوبيس

4. فادى عادل وديع جبره - تاجر فضيات وانتيكات مستقل صقر

5. ماجده محمود حسن مصطفى - مدير عام الشئون الماليه والاداريه مديريه التربيه والتعليم - السويس مستقل كف

6. كامل مرزوق عبدالحق محمود - مدير عام بالاداره العامه الاداريه - شركه النصر للبترول ( بالمعاش حاليأ) مستقل غزال

7. ايهاب عبدالله عوض السيد عبدالله د / إيهاب سراج الدين باحث والمدير التنفيذي لشركه أر بي أر كابيتال مستقل أسد

8. السيد احمد محمد موسى عبدالنبى مستشار / سيد موسى محامي بالنقض الوفد الجديد نخلة

9. وائل محمد عبدالمقصود جاد الله - محامى حر مستقل سهم

10. محمد سعد حجازى السيد محمد سعد حجازى مدير وشريك شركه اجايل لوجيستيك المؤتمر سيف

11. باسم حسين حافظ مصطفى - مدير مالي بشركة مصر إيران - بالمعاش مستقل مدفع

12. علي محمود سليمان السمان م/ علي سليمان رئيس مجلس ادارة شركة المجموعة الدولية للتجارة والمقاولات مستقل سفينة

13. صلاح احمد السيد يوسف - طبيب بيطري مستقل فيل

مرشحو محافظة الغربية

1. احمد على محمد حماد احمد حماد محامي حر مستقبل وطن قلم

2. ايهاب يوسف فؤاد توفيق الهرميل ايهاب الهرميل ضابط شرطة بالمعاش مستقبل وطن كتاب

3. عمرو محمد السعيد فهمى مصباح عمرو فهمى عضو مجلس اداره شركه التجار العرب للتجاره مستقبل وطن سنبلة قمح

4. محمود عبدالله احمد حسين محمود أبو حسين مدير ادارة الاستثمار بالبنك الزراعي المصري قطاع الغربية مستقبل وطن أباجورة

5. احمد محمد احمد الشعراوى أحمد شعراوى صاحب مصنع فوكس لصناعة الملابس الشعب الجمهورى كأس

6. ياسر نبيه على الجمل - ضابط شرطه بالمعاش مستقل حصان

7. احمد متولى الصاوى هيكل أحمد الصاوى نائب مدير مركز أورام طنطا مستقل أسد

8. طارق صلاح عبدالرحمن مندور طارق صلاح مندور مهندس مستقل ساعة يد

9. احمد مصطفى محمد الجعبرى الجعبرى مدير عام منطقة ضرائب الغربية اول مستقل فيل

10. ابراهيم حسين عبد الرحمن البوشى ابراهيم البوشى كبير اخصائيين بدرجة مدير عام بمديرية الزراعه بالغربية مستقل مدفع

11. شاكر محمود العدوى عماره شاكر عماره مذيع نشرات وتعليقات اول قطاع القنوات الاقليمية ق 6 التحرير المصرى تليفزيون

12. طه السيد عبدالهادى عبدالعال - مهندس زراعى بالمعاش مستقل صقر

13. شيماء محمد سعد سعد دومه شيماء محمد سعد دومه صيدلانية بالمركز الطبي بكفر جعفر الادارة الصحية ببسيون مستقل فراشة

14. عبدالقادر فهمى محمد كيلانى - بالمعاش مستقل تمساح

15. عمرو فكرى على تمراز - دكتوراة الفلسفة فى التربية البدنية والرياضة مستقل ترس

16. عبدالله محمد احمد القدح عبدالله السعيد احمد القدح عقيد قوات مسلحة بالمعاش مستقل غصن زيتون

17. عمرو شعبان محمد راره عمرو شعبان صيدلى حر مستقل مسلة

18. اسامه السيد محمود يوسف د / اسامه زقزوق مدير ادارة غرب شبرا الخيمه التعليمية مستقل كف

19. فتحى ثابت عبدالموجود على نور الشرقاوى محامي حر مستقل مكتب

20. آمال محمود محمد عامر - مدير مساعد الاداره القانونيه اداره غرب المحله التعليميه مستقل عنقود عنب

21. مصطفى ابراهيم على عبدالبارى - بالمعاش كبير اخصائيين - مدير عام بمديرية الطب البيطري بالغربية مستقل منبه

22. عبدالخالق محمد عبدالخالق جرامون - محامي حر مستقل ميكروفون

23. متولى احمد متولى ابوريه - رئيس قسم الجراحه العامه بمستشفى المنشاوى مستقل سماعة طبيب

24. محمود على شوقى محمود زيدان محمود زيدان مزارع الحركة الوطنية المصرية نمر

25. سلامه عبدالرسول فرحات الصباغ سلامه الصباغ كاتب بمدرسه الشهيد صبحى زيدان مستقل غزال

26. محمد محمد جلال الدسوقى الفقى - أخصائي تطبيق نظم ولوائح ثالث الادارة العامة بجامعة طنطا مستقل سفينة

27. السيد عبدالنبى احمد موج السيد موج مسئول أول خدمة عملاء بنك التنمية الصناعية الحركة الوطنية المصرية برج الكهرباء

28. محمد مصطفى مصطفى غازى زيدان - باحث قانوني بالشهر العقاري بطنطا مستقل شمعة

29. حسام عبد الرؤف عبد المجيد الشيخ حسام عبد الرؤف الشيخ مدير مستشفى كبد المحله التعليمى مستقل مروحة

30. بيومى محمد سالم الغول بيومى الغول محامى حر مستقل نجفة

مرشحي محافظة الفيوم

1. وليد احمد عبدالرحمن ابوبكر وليد هويدى مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات مستقبل وطن كتاب

2. عمرو محمد نبيل عبدالظاهر ابوالسعود عمرو ابوالسعود بكالوريوس هندسة مدنية مستقبل وطن قلم

3. حاتم علوى السيد ادريس عبدالعال المليجى حاتم المليجى حاصل علي بكالوريوس تجارة مستقبل وطن سنبلة قمح

4. محمد محمد احمد ابو القاسم محمد ابو القاسم استاذ مساعد نساء وتوليد كلية طب القصر العيني جامعة القاهرة مستقل أسد

5. وجيه عبدالقادر شعبان عبدالقادر وجيه الشيمى استاذ ورئيس قسم الشريعة الاسلامية كلية دار العلوم جامعة الفيوم النور فانوس

6. صلاح سليمان ابوبكر معتمد صلاح سليمان حاصل علي بكالوريوس تعاون زراعى النور كرسى

7. محمد جلال عبدالغنى محمود اللواء جلال عميد قوات مسلحة بالمعاش مستقل سفينة

8. حسام راغب دردير ابراهيم المستشار حسام راغب محامى حر مستقل صقر

9. محمد محمد على حمزه حسن العميد/ محمد حمزه الخولى عميد فني قوات مسلحه بالمعاش مستقل طائرة هليكوبتر

10. اكرم ابراهيم على احمد اكرم فراج الفرجانى استاذ دكتور كلية الزراعه جامعه الفيوم حماة الوطن جرار زراعى

مرشحو محافظة القليوبية

1. سيد عبدالحميد سالم حسن حجازى سيد حجازى رئيس مجلس ادارة - بريدج فارما لصناعة وتجارة دواء ومستحضرات طبية مستقبل وطن قلم

2. سمير محمد البيومى احمد رمضان سمير البيومى مهندس زراعى حر مستقبل وطن كتاب

3. مصطفى سعيد امين الطربانى مصطفى الطربانى صاحب شركة سلمى تكس للتوريدات العمومية مستقبل وطن أباجورة

4. نصيف حفناوى احمد سيداحمدالعفيفى نصيف حفناوى مدير مديرية الشئون الصحية بالمنوفية - بدرجة وكيل وزارة مستقبل وطن سنبلة قمح

5. مصطفى بيومى محمد بيومى النفيلى مصطفى النفيلى مستشار قانونى بالسعودية مستقبل وطن سلم

6. ابوسريع ابوسريع امام عفيفى ابوسريع امام مدير تحرير بجريدة الاهرام- موسسة الاهرام الشعب الجمهورى صاروخ

7. خالد محمد حمد عرمان خالد عرمان صاحب مؤسسة سنابل الخير للاستيراد والتصدير وانتاج التقاوى مستقل أسد

8. ابراهيم شريف عبدالعزيز شريف د/ ابراهيم شريف دكتور جامعى بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية ببنها مستقل حصان

9. حنان محمد محمد حافظ حنان حافظ مديرة تموين - ادارة تموين حى شرق شبرا الخيمة ابناء مصر غصن زيتون

10. السيد سعد السيد عزب جعفر لواء سيد عزب محامى حر مستقل صقر

11. ياسر محمود عبدالرحيم احمد ياسر حربى محام مستقل تمساح

12. محمد محمود عبيد السيد محمد عبيد محامى حر مستقل سفينة

13. محمد بدوى يوسف محمد هانى محمد بدوى هانى حاصل على بكالوريس زراعه مستقل ديك

14. على محمد عبدالحكم ندا عامر على سابق لواء شرطة بالمعاش العربى للعدل والمسـاواة برج القاهرة

15. انوار صالح محمد ابراهيم أنوار صالح فني رخص ـ الوحده المحليه بنامول مستقل ساعة يد

16. مروة غريب عطيه بدوى على ـــ مهندسه مدير ادارة -قطاع كهرباء قهاـ قطاع القليوبيه حماة الوطن تاج

17. عماد شكرى اسكندر جورجى ــــ اخصائى تحاليل طبية مستقل سماعة طبيب

18. عبداللطيف احمد سيف الدين محمد دنيا عبد اللطيف أبو دنيا مهندس جيولوجى مستقل مدفع

19. ندا محمد امين احمد ندا ندا امين هندى مدرس اول مستقل تمثال رمسيس

20. ايمان ابراهيم محمد سيد احمد ـــ معلمه مستقل فراشة

21. مروه محمد امين عبدالرحمن ــ مرشدة سياحية مستقل كف

22. محمد رفعت عبدالرحمن عبدالمنعم النجار رفعت النجار استاذ مساعد ـ امراض ـ جلديه وتناسليه ـ كليه الطب ـ جامعه الازهر مستقل تليفزيون

23. محمد عبدالسلام ابو السعود الجندى محمد الجندى مهند س ميكانيكا حر مستقل شطرنج

24. احمد عبدالله صابر اسماعيل ـــ مندوب تامين ـ المتحف المصري ـ ميدان التحرير مستقل المتحف المصرى

25. اسامه عزيز عازر سكر أسامه عزيز مدير عام الشئون القانونية- شركة الصباغه والمنسوجات المصرية مستقل أوتوبيس

26. نبيل صابر جورجى مرجان ــ محامى بالنقض مستقل عصفور

27. محمد عبدالمجيد محمد حسين الاشهب محمد الأشهب اخصائى اول جودة -شركة مصر لتامينات الحياة مستقل عقرب

28. سحر فتحى ابراهيم الخضرى حجازى سحر القاضى اخصائى نفسى - مدرسة التربية الفكرية مستقل فازه

29. عماد عبدالعظيم عبدالعظيم امام عماد محرم مدير عام البحث العلمى والتوثيق الاثرى - وزارة الدولة لشئون الاثار مستقل كشاف إضاءة

30. رضا شحات عبد العليم محمد الدجوى رضا الدجوى محامى مستقل مثلث

31. سلامه صلاح سلامه محمد مطاوع سلامة مطاوع معلم خبير لغة عربية مستقل فيل

32. دعاء عبدالمنعم محمد مرسى سلام دعاء سلام اخصائي شئون تعليم برعايه الوافدين جامعه بنها المؤتمر مركب شراعى

33. على محمد على عبدالمنعم مهندس/ على عبدالمنعم كبير اخصائيين بدرجة مدير عام الغد ثمرة فراولة

34. محمد سيد امام عبدالحميد محمد سيد أبونار مدير المصرف المتحد مستقل تمثال نهضة مصر

35. تامر عادل فريد محمد عماره الحاج ( تامر رجل اعمال مستقل سهم

36. محمد عبدالواحد يونس صبيح محمد صبيح رئيس قسم التنفيذ - وزارة العدل مستقل منشار

37. مدحت السيد عبدالجواد عصر مدحت عبد الجواد عصر طبيب بشرى مستقل زهرة عباد الشمس

38. محمد حسن محمد سالم عاصى محمد عاصى موظف -هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات المؤتمر سيف

39. سيد فؤاد محمد ابراهيم سيد فؤاد استاذ مساعد بقسم الرياضيات كلية التربية - جامعة عين شمس مستقل ثمرة مانجو

40. عبدالاله على سيد احمد الطويل د/عبدالاله الطويل لواء دكتور مهندس متقاعد مستقل طائرة هليكوبتر

41. احمد اسماعيل احمد ابراهيم ـــ معلم خبير بالمعاش مستقل عنقود عنب

42. محمود ابراهيم محمد عوده محمود عوده المحامى محامى حر مستقل السد العالى

43. احمد عبدالدايم عبدالحق عبدالدايم الأستاذ الدكتور / أحمد عبدالدايم مدرس كلية الطب - جامعة عين شمس مستقل شمعة

44. ابراهيم محمد ابراهيم ابراهيم الدهشورى ابراهيم الدهشورى طبيب بشرى - الادارة المركزية لقطاع الطب العلاجى مستقل تليفون محمول

45. حسن محمد كامل عامر حسنى صبيح حسن كامل صبيح عميد قوات مسلحه بالمعاش مستقل هدهد

46. عصام حسنى محمد محمد عزوز د. عصام عزوز رئيس الادارة المركزية للرعاية الطبية تكليف اتحاد الاذاعة والتليفزيون مستقل مروحة

47. سامح حامد اسماعيل حامد د/ سامح الطاير اخصائى باحث بكلية ومركز النانوتكنولوجي-جامعةالقاهرة مستقل مجهر

48. عمرو سعيد رشاد الزينى عمرو الزينى صاحب مؤسسه الزيني لتعبئه المواد الغذائيه حماة الوطن ماسة

49. وفاء سمير عبدالعال نعيم د/ وفاء نعيم استاذ مساعد- خبير اول -المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية مستقل ميكروفون

50. محمد وجيه زكى ليسى الجابرى محمد الجابرى حاصل على ليسانس حقوق مستقل سكينة

51. احمد عبدالفتاح عبدالعزيز عبدالسميع احمد غصن حاصل علي ماجستير القانون العام والعلوم القضائيه مستقل كرة أرضية

52. احمد سيد محمد احمد سعد أحمد الاحمر حاصل على بكالوريوس تجاره مستقل كماشة

53. نزيه مكاوى محمد يوسف نزيه الدغيدى حاصل على ليسانس حقوق مستقل مكتب

54. مها ماهر عدلى منصور مها ماهر عدلى موظفة الهيئة العامة للتأمين الصحى حقوق الانسان والمواطنة شجرة

55. هانى عقيل حمدان قاسم البحيصى ــ حاصل على بكالوريوس تجاره مستقل سيارة مطافىء

56. اشرف حسن ابراهيم حنفى أشرف حنفى محامى مستقل مكتبة

57. شوقى عبدالشافى احمد اسماعيل شوقى عبدالشافى الشريف مدير ادارة بالشئون الادارية -شركة بتروسلام للبترول الوفد الجديد نخلة

58. صلاح الدين تهامى تهامى عبدالعال ابوالسعود لواء /صلاح تهامى تهامى لواء قوات مسلحة بالمعاش حماة الوطن جرار زراعى

59. حسن احمد حسن محمد حسن ابوالسعود محام حر المصرى الديمقراطى الإجتماعى قطار

60. عبدالحكيم ابراهيم عبدالحافظ شداد عبدالحكيم شداد محامى حر حماة الوطن راديو

مرشحو محافظة المنوفية

1. علاءالدين ناصف عبدالمقصود طاحون علاء طاحون مساعد مدير عام العمليات المركزية المصرف العربى الدولى مستقبل وطن قلم

2. هشام على احمد على الحاج على هشام الحاج على نائب رئيس مجلس اداره وعضو منتدب شركه كلاستر تورز مستقبل وطن كتاب

3. اسامه فهيم ابراهيم منصور اسامه فهيم استاذ بقسم الامراض الصدرية كلية الطب جامعة المنوفية الشعب الجمهورى صاروخ

4. حسن ابوالقمصان فراج الخولى د/حسن الخولى كبير اطباء بدرجه مدير عام بنك الدم مستشفيات جامعه القاهره مستقل أسد

5. احمد طاهر عبدالقادر الفقى أحمد طاهر الفقى حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية مستقل صقر

6. حنان فتحى محمد دراز - مهندسة ميكانيكا حرة مستقل تمساح

7. صلاح عبدالمعبود فايد السيد صلاح عبدالمعبود فايد مدير عام تنفيذ بشركه النصر للمباني والانشاءات ايجيكو النور فانوس

8. رشيد ابراهيم معوض الجخه رشدى الجخه صاحب مكتب محاسبه مستقل حصان

9. عمرو محمد كمال اسماعيل عبدالحميد عمرو كمال اخصائى متابعة بالهندسة الاذاعية اتحاد الاذاعة و التليفزيون مستقل هدهد

10. احمد احمد عبدالرسول السيسى أحمد السيسى معلم حاسب الي ابتدائى اداره الشهداء التعليميه مستقل كف

11. سامح ابراهيم امين محمد القرم سامح القرم صاحب كيو ار ام بروكر للتسويق والاستثمار العقاري مستقل مدفع

12. ناصر محمد حلمى احمد الحنفى د/ ناصر الحنفى استاذ مساعد بقسم التدريب الرياضى كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية مستقل سفينة

13. مصطفى محمود محمد الحموى مصطفى الحموى محامى حر مستقل غصن زيتون

14. زينب حامد محمد درويش زينب درويش موجه اول رياض اداره اشمون التعليميه مستقل فراشة

15. رضا أبوالفتوح محمود حسن عيش دكتور رضا عيش بالمعاش مدير عام الطب الوقائى بمديريه الشئون الصحيه بالمنوفيه مستقل ساعة يد

16. محمد سلام محمد سلام محمد سلام مدير تنفيذى لدى جريت هوم ترافيل مستقل طائرة هليكوبتر

17. احمد عبدالواحد عطيه أبوزيد ماضى احمد ماضى محامى حر مستقل السد العالى

18. عمرو محمد صابر عبدالعزيز ابوالخير عمرو أبوالخير صاحب ميرا لاداره النوادي الصحيه -شرم الشيخ مستقل ترس

19. محمود حشمت لبيب أحمد شتله محمود حشمت شتله صاحب مكتب ركاز للمقاولات والاستشارات الهندسيه مستقل فيل

20. توفيق محمد توفيق يوسف توفيق يوسف حاصل على بكالوريوس تجاره واداره اعمال تجاره خارجيه الحركة الوطنية المصرية نمر

21. عرفات عبدالرءوف يوسف يوسف عرفات ابويوسف لواء شرطه بالمعاش مستقل شمعة

22. ممدوح محمد عبدالله شتيوى ممدوح شتيوي صيدلي حر مستقل بندقية صيد

23. محمد الألفي مصطفى سعد محمد الألفى بكالوريوس تجاره مستقل تمثال رمسيس

24. جمال عبده أحمد على د/ جمال عبده طبيب بيطري حر حماة الوطن جرار زراعى

25. محمد محمد عبدالفتاح حسين حسين محمد عبدالفتاح حسين معلم اول أ بمعهد فتيات الشهداء الثانوى الازهرى مستقل عنقود عنب

26. اسامه معوض عبدالمنصف محمود اسامه عبدالمنصف مدير الادارة الهندسية حى شرق شبين الكوم النور كرسى

27. محمود جعفر امين افندي جعفر محمود جعفر باحث ثالث تنمية ادارية محكمة استئناف طنطا مستقل تليفون محمول

28. محمد جمال أمين بهجت الشخص محمد بهجت الشخص رئيس وحده ببنك التنميه والائتمان الزراعى بالمنوفيه فرع الباجور مستقل سهم

29. محمود احمد الكفراوى محمود هيبه محمود الكفرواى ابو هيبه مدير ادارةالدراسات الفنية و التاكل - الشركة المصرية القابضة - ايجاس مستقل طائرة ورقية

30. محمود فريد محمود شراره محمود فريد رئيس مجلس اداره شركه فري فودز للصناعات الغذائيه مستقبل وطن سنبلة قمح

مرشحو محافظة المنيا

1. زين العابدين احمد محمد ابراهيم دكتور زين الإطناوى طبيب بشرى مستشفى المنيا الجامعى مستقبل وطن قلم

2. محمد عبدالحفيظ صالح محمود محمد عبدالحفيظ هيبة مدير الادارة القانونيه البنك الاهلى المصرى المركز الرئيسى مستقبل وطن كتاب

3. طارق حسن محمد مصطفى ـــ مهندس زراعي حر مستقبل وطن سنبلة قمح

4. معتز احمد صفوت ابوزيد ابوطالب معتز صفوت ابوزيد مراسم مجلس النواب مستقبل وطن مسدس

5. اشرف حسين عشيرى محمد اشرف عشيرى محامي البنك الزراعي المصري مستقبل وطن قناة السويس

6. محمد محمود عمار احمد المستشار/ حمادة عمار كبير بدرجة مدير عام المديريه الماليه لمحافظه المنيا مستقل حصان

7. حسين محمد محمود عباس حسين عدس حاصل على ليسانس حقوق المؤتمر سيف

8. عمرو حسين حسن حسين الجداوى كبير مخرجين بدرجة مدير عام ـ قطاع القنوات الاقليمية قناة 7 المؤتمر مركب شراعى

9. محمد حمدى عبدالستار احمد محمد القطيطى حاصل على ماجستير فى القانون الخاص مستقل أسد

10. جابر خليفه سعد عبدالرحمن جابر الملوانى اخصائى تغذيه بالازهر بمعهد سنجرج الابتدائى مستقل ساعة يد

11. احمد ابوغنيمه عبدالغنى ابوغنيمه دكتور أحمد أبوغنيمه حاصل على ماجستير فى الدراسات الافريقيه ــ قسم السياسه والاقتصاد مستقل صقر

12. خالد عبدالجواد على عمار خالد عبدالجواد على عمار محامي حر مستقل ديك

13. اسماعيل عبدالمالك محمد اسماعيل الدكتور اسماعيل عبدالمالك مدرس بقسم الاقتصاد الزراعي ـ المعهد العالى للتعاون الزراعي مستقل طلمبة مياه

14. ياسر محمود كامل عبدالعظيم ياسر ابوحقه مدرس بمدرسه الدكتور احمد مسلم الثانوية بابا لبلد مستقل مدفع

15. انطونيوس نادى اسكندر سليمان انطونيوس نادى اسكندر اخصائى تكنولوجيا اول ( أ ) بمدرسة منهرى الابتدائيه الجديده مستقل مثلث

16. اسماء صابر على خليل اسماء صابر الشيخ كيميائية ـ معهد بحوث صحة الحيوان مستقل تمساح

17. عطاالله يوسف حنا مقار عطا يوسف حنا محامى حماة الوطن تاج

18. كرم زكى فرج الله مريانس كرم الضبع المحامى محامى حر مستقل كف

19. محمد صلاح محمد عيسى - محامي حر مستقل سفينة

20. محمود سعد محمود عبدالعال محمود سعد محمود رئيس مركز ومدينه سمالوط ـ بالمعاش حماة الوطن ماسة

21. حسين عبدالرحمن عبدالعال يوسف ابوصدام محامى حر حماة الوطن جرار زراعى

22. عثمان محمد عثمان عبدالجواد القاياتى عثمان الشيخ القاياتى باحث برلمانى بالمكتب الفنى رئاسة مجلس الوزراء مستقل بندقية صيد

23. هشام ابراهيم محمد محمد هشام بدوى موظف بالنيابة الادارية بالمنيا قسم ثانى مستقل غزال

24. شريف نادى موسى دياب شريف نادى عضو مجلس النواب الفصل التشريعى الاول 10 1 2016 مستقل سهم

25. بدر انور حبيب حنين بدر سدراك الطحاوى اخصائى أول تكنولوجيا التعليم ـ مدرسة السلام ع بنات بنزالى طحا مستقل أوتوبيس

26. هشام احمد عكاشه على هشام أحمد عكاشة محامى ممتاز ــ البنك الزراعى المصرى بالمنيا مستقل غصن زيتون

27. ابراهيم طلعت محمود حسن الحاج ابراهيم طلعت الحمايدة مدير وشريك الشركة العربية للتجارة والتوريدات حماة الوطن حفار

مرشحو الوادي الجديد

1. محمد على احمد سيد محمد على عبدالغنى الاداره التعليميه بالداخله - معلم خبير مستقبل وطن قلم

2. حنان عبدالمنعم محمد كيلانى حنان كيلانى مديرية التربية والتعليم - معلم خبير مستقل حصان

مرشحو بني سويف

1. محمد على عبد الفضيل قنديل ــ المدير العام والشريك المتضامن لشركه فينوس مستقبل وطن سلم

2. احمد محسن مبارك سليم احمد محيسن صاحب شركه الصفا للاستيراد والتصدير مستقبل وطن مسدس

3. نبيل حميده عبد الخالق ثروت محمد سليمان نبيل ثروت حميده محام حر مستقبل وطن قلم

4. وائل حسن محمود محمد د/ وائل وسيه طبيب اسنان حر مستقل مدفع

5. محمد عبد الظاهر حسين خليل محمد عبد الظاهر الخولى استاذ ورئيس القسم المدنى جامعه بنى سويف - كليه الحقوق مستقل شمعة

6. احمد سرور سليمان سرور احمد سرور مدير مديرية الشباب والرياضة بنى سويف مستقل أسد

7. ابو الخير ابو الخير حسن فرج ابو الخير الجمسي مامور ضرائب عقاريه بنى سويف مستقل حصان

8. وائل سيد قرنى امين وائل سيد قرنى رئيس قسم المشروعات بشركة بتروجيت مستقل عنقود عنب

9. احمد عبد الناصر احمد حامد احمد جمال ابو حامد خبير مهندس - قطاع الخبراء - وزاره العدل مستقل فراشة

10. سعاد جابر عبد الجواد عثمان سعاد جابر معلمه - فنى رابع تعليم مستقل سفينة

11. حسن احمد سيد عتمان العمدة حسن عتمان باحث شئون قانونيه بإدارة ببا التعليميه مستقل غزال

12. شعبان احمد عبد العليم شعبان د/ شعبان عبد العليم أستاذ دكتور بكليه التجاره جامعه بنى سويف النور فانوس

13. حياه سيد سيد عويس حياه سيد مكى معلم أول أ بإدارة بنى سويف التعليمية مستقل سيارة إسعاف

14. ياسر سيد عباس معوض ياسر خشبه أعمال حره مستقل تمساح

15. عادل ابو الوفا مصطفى سنجر العمدة/ عادل سنجر عمدة قرية صفط الغربيه مركز الواسطى بنى سويف مستقل صقر

16. احمد سيد على على احمد حجازى حاصل على ماجستير في القانون محام أول الهيئة العامة للتأمين الصحي بنى سويف حماة الوطن تاج

17. محمد على حسن حامد ــ محامي مستقل سهم

18. امل محمود عبدالرحمن السيسى أمل السيسى أستاذ طب أطفال كلية الطب جامعة القاهره مستقل سماعة طبيب

19. محمد ماهر عبدالله عثمان محمد ماهر ضابط شرطه متقاعد صوت الشعب بندقية صيد

20. احمد طه بيومى على ـــ محامى حر الحركة الوطنية المصرية نمر

21. عمرو حسن عرابي ابراهيم د/ عمرو الزناتي مدير عام مكافحة التهرب الضريبي مصلحة الضرائب المصرية مستقل فيل

22. حسني سيد صادق محمد حسني صادق مدير ادارة الاخبار بالاذاعه المصريه صوت الشعب أوتوبيس

23. اسامه رشدى محمد معوض ــ طبيب بيطرى حر مستقل عقرب

مرشحو بورسعيد

1. عاطف محمد محمد حسنين علم الدين دكتور عاطف علم الدين استاذ متفرغ بكلية الهندسه - جامعة بورسعيد مستقبل وطن كتاب

2. مجدى محمد محمود النقيب مجدى النقيب مدير منطقة بورسعيد لفروع بنك القاهره سابقا - بالمعاش مستقل أسد

3. سليمان محمد عبدالعزيز سليمان سليمان عبدالعزيز رئيس الجمعيه المركزيه للتعاون الزراعى ببورسعيد المؤتمر سيف

4. احمد على احمد كمال احمد حسن عزام احمد عزام محامى حر الوفد الجديد نخلة

5. احمد محمد جوهر زايد جادالله احمد جوهر مدير وشريك بشركه أولاد جوهر للشحن والتفريغ والنقل والاستيراد مستقل ساعة يد

6. محمد متولى محمد حسنين _ مهندس زراعى مصر المستقبل حصان

7. عمرو عبدالحميد محمد السيد عمرو عبدالحميد عمرو مهندس زراعى جامعة بورسعيد مستقل السد العالى

8. محمد السيد ابوالعطا شلبى أبوالعطا مدير عام بجمارك بورسعيد بالمعاش حماة الوطن تاج

مرشحو جنوب سيناء

1. موسى فراج موسى حميد - محامى مستقل أسد

2. على عطوه مضعان عواد على عطوه محامى مستقبل وطن قلم

3. عبدالحليم محمد خليل الجمال عبدالحليم الجمال مدير عام ايرادات وتحصيل بالمعاش - المديريه الماليه - جنوب سيناء النور نظارة

4. صالح حميد عطوه على صالح حميد ابو غصين محامى مستقل أوتوبيس

5. صلاح ربيع عواد حسين صلاح ربيع كبير باحثين بدرجة مدير عام بالمعاش - مصلحة الضرائب المصريه مستقل غزال

مرشحو دمياط

1. وليد صلاح مصطفى التمامى وليد التمامى مهندس مدنى مستقبل وطن سلم

2. احمد عبد الشافى محمد البلشى احمد البلشى موجه تربيه رياضيه مستقبل وطن قلم

3. نجلاء محمود احمد محمود - معلم خبير رياضيات مستقل سفينة

4. محمود محمد محمود المزين د/ محمود المزين باحث بالمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد - وزاره البحث العلمى النور فانوس

5. كمال محمد عبد الحليم نعناع كمال نعناع مدير اداره المتابعه بمديريه التربيه والتعليم بدمياط مستقل أسد

6. شادى محمد محمد ابو عوف شادى محمد محمد ابو عوف عامل عادى -صاحب بيت الاثاث العالمى لصناعه وتجاره الاثاث مستقل صقر

7. وفيق صدقى حامد اللبان وفيق صدقى اللبان وكيل مديرية الشباب والرياضه بالمعاش مستقل سهم

8. السيد محمد عبده سليمان الراعى السيد محمد سليمان محامى حر مستقل كف

9. احمد مختار مصطفى الحفناوى أحمد الحفناوى معلم اول لغه عربيه مستقل طائرة هليكوبتر

10. مجدى محمود محمد المعصراوى مجدى المعصراوى مهندس ميكانيكا وقوى بالمعاش حماة الوطن ماسة

11. حسين سعد حسين محمد حسين سعد وكيل القسم الجنائى النيابه العامه مستقل تمساح

12. هشام حفناوى السيد على هشام الحفناوى لواء شرطه بالمعاش الحركة الوطنية المصرية قلعة

13. وحيد عبد القادر المتولى المتولى دشيش وحيد عبد القادر المتولى المتولى معلم اول أ مصر بلدى جبل

14. محمد جلال محمد الحفناوى محمد جلال الحفناوى مراقب البنك الاهلى المصرى مستقل بندقية صيد

15. محمد سليمان عفيفى عباس حمدى رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب الشركه المصريه العامه للمبانى حماة الوطن تاج

16. ابراهيم موسى ابراهيم السيد صقر ابراهيم موسى صقر معلم اول أ وماجستير فى التربية الرياضيه - مدرسة دمياط ع بنين مستقل مدفع

17. حمدى عبد المجيد شلبى عاشور حمدى العمدة صاحب املاك الحركة الوطنية المصرية نمر

مرشحو محافظة سوهاج

1. مجدى احمد محمد خراجه مجدى القاضى لواء شرطة بالمعاش مستقبل وطن قلم

2. محمود عبدالرحيم ابوسديره دكتور/محمود ابوسديره رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالمعاش مستقبل وطن أباجورة

3. عبدالحكيم حسانى احمد محمد عبدالكريم عبدالحكيم العش محاسب قانونى وحاليا لا يعمل مستقبل وطن سنبلة قمح

4. احمد فوزى محمود احمد احمد فوزى عبد الكريم محامى حر مستقبل وطن كتاب

5. مصطفى قدرى مصطفى الشريف مصطفى قدرى الشريف وكيل وزارة المالية رئيس منطقة ضرائب سوهاج بالمعاش مستقبل وطن مسدس

6. عمر عثمان ابوزيد عبدالعال عمر عثمان مدير المركز العربي للكمبيوتر الاتحاد حصان

7. مصطفى محمد مصطفى على د. مصطفى محمد مصطفى اخصائي الجهاز الهضمي والكبد بمستشفي البلينا مستقل عنقود عنب

8. محمود سيد بخيت حماد - امين عام الادارة العامة بجامعة اسيوط مستقل أسد

9. مصطفى محجوب محمد عطى مصطفى محجوب الهوارى صاحب مكتب خدمات حكومية مستقل صقر

10. ضياءالدين جمال ابوضيف سيد ضياءالدين جبرين مدير ادارة بالشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز مستقل كف

11. حمدى السيد سليمان على حمدى سليمان عضو المكتب الفني لرئيس قطاع المعاهد مستقل أوتوبيس

12. احمد جبر احمد حسن احمد جبر مكى محاسب بهندسة كهرباء سوهاج مستقل حقيبة يد

13. نور الدين مصطفى احمد رشوان نور الشقيرى مدير متابعة اعمال البعثات الاجنبية بجنوب الصعيد -منطقة اثار مصر العليا مستقل مدفع

14. عنتر محمد احمد عبدالعال عنتر عبدالعال استاذ ورئيس قسم التربية المقارنة كلية التربية جامعة سوهاج مستقل سفينة

15. احمد عبدالعال حسن حموده احمد البوله محام حر مستقل بندقية صيد

16. عبداللطيف جمال عبداللطيف محمد عبداللطيف ابو الشيخ رجل اعمال حر وحاصل علي بكالوريوس تجاره المؤتمر سيف

17. عبدالرحمن عاطف عبدالرحمن احمد - دكتور فى الحقوق الحركة الوطنية المصرية نمر

18. ايمن حسنى كامل يوسف - صاحب شركة زيروكس سوهاج مستقل جرس

19. عزيزه عبده سليمان حسين ا.د عزيزه عبده استاذ دكتور بكليه الاداب جامعة سوهاج مستقل غزال

20. علاء الدين محمد على عبدالمجيد لواء دكتور / علاء عبدالمجيد محام - لواء شرطه بالمعاش مستقل تمساح

21. محمد مصطفى احمد محمود محمد نصر اخصائي نظم ومعلومات جغرافيه بعقد عمل مؤقت بديوان عام محافظه سوهاج مستقل فيل

22. خالد حسنى احمد محمد خالد العيسوى رئيس قسم بقسم السداد المقدم ندبا -الخدمات التجارية البترولية بتروتريد المؤتمر مركب شراعى

23. احمد ناصر محمود حافظ الشريف احمد الشريف حاصل على بكالوريوس تجاره مستقل شبكة كرة

24. اسامه محمدالامين حسن ابوكريشه اسامه الامين ابوكريشه مدير عام مساعد تشغيل المطارات شركة النيل لتسويق البترول مستقل عقرب

25. عبدالواحد حلمى امين محمد عبدالواحد حلمى مستشار قانونى بالخارج مستقل نجفة

26. صلاح احمد خلف جامع صلاح جامع ضابط حركة طيران مصر للطيران للخطوط الجوية مستقل سهم

27. احمد عبداللاه حمدان ابوزيد د/ احمد ابوزيد طبيب اسنان المركز الطبى العام بطهطا مستقل ديك

28. حسام مهنى صادق عبدالجواد الدكتور حسام مهنى عضو هيئة تدريس كلية الشريعة والقانون باسيوط الحركة الوطنية المصرية برج الكهرباء

29. مجدى بديع لبيب فلتس مجدى بديع فلتس محامى حر حماة الوطن تاج

30. وائل بدر احمد سيد وائل بدر صقر مأمور ضرائب مكتب ضرائب مبيعات طما حماة الوطن ماسة

31. عامر عثمان عبدالباسط عباس د. عامر العلكى مدرس معهد برديس الثانوى بنين مستقل سيارة إسعاف

32. خالد محمد على السمان محمود خالد دراز مدرس بالازهر معهد مزاته والشيخ جبر مستقل ميكروفون

33. هاشم محمد محمد هاشم العمده هاشم حاصل على ليسانس اداب شعبة تاريخ والدراسات الافريقيه حماة الوطن تليفزيون

34. عادل محمود على ابراهيم الدكتور عادل الخلفى مدرس قانون جنائى كلية الحقوق جامعة سوهاج مستقل طائرة هليكوبتر

35. اسماعيل فاروق اسماعيل احمد ابوكريشه د/اسماعيل فاروق ابوكريشه طبيب بشرى اخصائى اشعه تشخيصيه مركز اورام سوهاج حماة الوطن مروحة

مرشحي محافظة شمال سيناء

1. مروه فؤاد حسين العيسوى مروه فؤاد موظفة بجامعة العريش برعاية الشباب مصر القومى برج حمام

2. عبد العزيز محمود عبد العزيز محمود سعد عبد العزيز محمود سعد صاحب شركة للتجارة والتوريدات مستقل أسد

3. عبد الكريم يسن امين بدوى عبد الكريم بدوى حاصل على ليسانس اداب وتربية مستقل حصان

4. سالم شتيوى سالمان غنيم سالم العكش مفتش مالى وادارى بمديرية الشباب والرياضة مستقبل وطن قلم

5. نبيل محمد صالح بدر نبيل أبو حطب مدير الشئون القانونية بمستشفى العريش العام مستقل سيارة إسعاف

6. منصور على ابراهيم صالح منصور الرياضى اخصائى اجتماعى بمدرسة بئر العبد الثانوية الصناعية المؤتمر سيف

7. حسن احمد مصطفى حجاب حسن حماده ضابط شرطه وزارة الداخليه بالمعاش مستقل سفينة

مرشحو محافظة قنا

1. ابوالنجا محمود عثمان المحرزى ابوالنجا المحرزى محامي بالنقض مستقبل وطن مسدس

2. محمد كمال محمود موسى محمد كمال موسى موظف بمحكمة قنا الابتدائية مستقبل وطن سلم

3. عبدالراضى عربى محمد محمدحسن عبدالراضى عربى علوان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا الشعب الجمهورى صاروخ

4. سيداحمد فؤاد محمد ابوزيد سيد ابوزيد ضابط شرطة سابق حماة الوطن جرار زراعى

5. عبدالصمد عبداللطيف احمد محمد عبدالصمد عبداللطيف احمد محمد كبير بدرجة مدير عام مديرية اوقاف قنا مستقل حصان

6. اشرف عبدالوهاب محمد محمود أشرف أبودقه حاصل على ليسانس حقوق مستقل صقر

7. احمد ربيع محمد يوسف احمد ربيع ابوعمر صاحب شركة الفرصة للتجارة والتوكيلات مستقل ساعة يد

8. علاءالدين حلمى ابراهيم محمود علاء حلمى رئيس وحدة خدمات ادارية شركة رشيد للبترول مستقل كف

9. مصطفى كمال عبدالوهاب موسى - حاصل على ليسانس حقوق مستقل تمساح

10. الحسن على عباس عبدالسلام حسن عباس محام لواء شرطة سابق مستقل بندقية صيد

11. خالد حماده قاسم محمد الشاذلى خالد الشاذلى لواء شرطة بالمعاش مستقل مدفع

12. سيد على محمد حامد سيد حامد وكيل مدرسة ادارة دشنا التعليمية مستقل طائرة هليكوبتر

13. مساعد فارس محمد عمر مساعد الهوارى باحث قانوني بالوحدة المحلية لقرية الشعاينة مستقل السد العالى

14. ابتسام محمد احمد مرعى إبتسام النسر محام مستقل فراشة

15. علاء الدين عزوز محمود اسماعيل علاء عزوز مراقب بنك القاهرة قنا حماة الوطن تاج

16. عربى ابوزيد احمد بدرى عربى أبوغزالى مدير عام ادارة قوص التعليمية حماة الوطن ماسة

17. عاطف محمد كمالى فكار الدكتور / عاطف فكار استاذ النحو والصرف م ورئيس قسم اللغة العربية كلية الاداب قنا مستقل ثمرة جزر

18. محمودالكبير الصغير ابراهيم احمد محمود الكبير عبد الواراث حاصل على ليسانس حقوق مستقل فيل

19. يامنه محمود محمد حفنى - كاتبة شئون تجارية هندسة كهرباء دشنا مستقل ميكروفون

20. محمود السنوسى محمود سليمان محمود الحسانى محاسب بالمديرية المالية بقنا مستقل زهرة عباد الشمس

21. احمد ابراهيم الامير محمود احمد الأمير امام وخطيب ومدرس ادارة اوقاف قنا مستقل أوتوبيس

22. نان نصرالله زكى حنس - حاصل علي بكاليوريوس علوم الوفد الجديد نخلة

23. جمال عبدالله اسماعيل رشوان ناصر رشوان رئيس فنين تشغيل بمنطقة كهرباء مصر العيا قطاع شبكات قنا مستقل سفينة

24. رضا فتحى رسلان حسين الشريف نشأت فتحى رسلان مدير عام ادارة قنا التعليمية مستقل غزال

25. عصام عطاالله محمد بهلول عصام بهلول حاصل علي ليسانس الدراسات الاسلامية مستقل سكينة

26. هانى محمود توفيق ابوزيد هانى ابوزيد صحفي مستقل غصن زيتون

27. منصور حميد عبدالرحيم مغربى منصور حميد اخصائى رقابة و متابعة ادارة نقادة الاجتماعية مستقل شاكوش

28. كواعب احمد محمد حسين كواعب البراهمى محامية مستقل منزل

29. محمود ابوبكر احمد احمد محمود بكر محاسب مديرية الزراعة بقنا المصرى الديمقراطى الإجتماعى رغيف عيش

30. حسين احمد على اسماعيل معتوق حسين معتوق محاسب الجمعية المصرية للتامين التعاوني الحركة الوطنية المصرية نمر

31. اشرف حافظ عبداللطيف احمد أشرف حافظ الجبالى حاصل علي ماجستير في القانون مستقل عقرب

32. محمود ابوالسعود احمد الشرقاوى - حاصل على ليسانس حقوق النور فانوس

33. عماد برتي ديمتري حزقيال - حاصل علي بكالوريوس علوم مستقل كاميرا

34. أسيا محمد أحمد جمعة -- كاتب بمستشفي قوص المركزي مستقل سيارة إسعاف

35. عياد صبري حبيب سلامه - تاجر مصوغات ذهبية وحاصل علي بكالوريوس زراعه مستقل سبيكة ذهب

36. سناء حسان طايع علي سناء الحساني مدير عام سابق شركة النيل للبترول بقنا الغد ثمرة فراولة

37. صادق فتحي صادق سيد صادق العويضي ضابط شرطة سابق مستقل طلمبة مياه

38. حمام على عمر عبد الله حمام عمر المراشده الفلاح الفصيح خبير اجتماعي - ادارة الوقف الازهرية - رعاية الشباب مستقل راديو

39. هشام فهمي محمد حسن هشام الخبير لواء شرطة بالمعاش مستقل سيارة مطافىء

40. نبيل بخيت محمد سيد اللواء نبيل بخيت لواء شرطة بالمعاش المؤتمر مركب شراعى

41. عبدالله ابوالعلا مرعي ابراهيم عبداللاه مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم حماة الوطن دراجة نارية

42. عبد الفتاح حسن احمد دنقل العمدة عبد الفتاح دنقل بالمعاش - ادارة قفط التعليمية مستقل مسلة

مرشحو محافظة كفر الشيخ

1. حسن قنديل على البحيرى حسن البحيرى لواء شرطة بالمعاش مستقبل وطن قلم

2. اشرف ممدوح عبدالونيس شعبان اشرف عبدالونيس محامي بالنقض والادارية العليا مستقبل وطن كتاب

3. على محمد على العجوانى المهندس / على العجوانى مهندس زراعي بالمعاش مستقبل وطن سنبلة قمح

4. ممدوح حسنى حامد المناخلى ممدوح المناخلى معلم ثانوي عام بادارة الرياض التعليمية مستقل ساعة يد

5. حسن على عبد الحميد خليل حسن خليل عميد مهندس بالمعاش قوات مسلحة مستقل أسد

6. مصطفى حمدى محمود جمعه الدكتور مصطفى حمدى محمود جمعه محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة مستقل حصان

7. السيد مصطفى حسين خليفه الأستاذ/ السيد خليفة مدير وشريك بشركة حراء النور فانوس

8. محمد ابراهيم عبد الحميد منصور محمد ابراهيم منصور صيدلى حر النور كرسى

9. وليد محمد حسن سليمان وليد سليمان صاحب مركز محاسبات وتكنولوجيا المعلومات مستقل مدفع

10. مصطفى محمد راضى حامد - ظابط شرطه بالمعاش مستقل تمساح

11. سعيد محمد بسيونى ابوالمجد سعيد ابوالمجد مهندس زراعي حر مستقل سفينة

12. برهان احمد السيد احمد برهان احمد بدوى محام حر العربى للعدل والمسـاواة برج القاهرة

13. احمد احمد عبدالمقصود ابوسعد احمد ابوسعد المحامى محامي حر الحركة الوطنية المصرية نمر

14. احمد عبدالمنعم عبده محمد النحراوى احمد حسونه النحراوى أخصائى أ ممتاز - البنك الزراعى المصرى بكفر الشيخ مستقل بندقية صيد

15. محمد عبدالواحد محمد شمس الدين محمد عبدالواحد شمس الدين رئيس قسم التحصيل مأمورية ضرائب مبيعات بكفر الشيخ ابناء مصر كف

16. اميره عبدالسلام عبدالجيد محمد زايد د/ اميره عبدالسلام زايد أستاذ دكتور - كلية التربية - جامعة كفرالشيخ مستقل فراشة

17. محمد فاروق عبدالقادر يوسف محمد فاروق سعدة حاصل علي ليسانس حقوق مستقل غصن زيتون

18. فتحيه عبدالمنعم محمود الدشاش ام كريم السماحى معلم خبير بالتربية والتعليم مستقل فنجان

19. عمرو فوزى عبدالحميد داود عمرو فوزى داود محاسب ثالث الهيئة العامة للطرق والكبارى مستقل أوتوبيس

20. عبدالعزيز محمد ابراهيم قطاطو اللواء دكتور / عبد العزيز قطاطو لواء شرطة - دكتوراة القانون العام - وزارة الداخلية بالمعاش حماة الوطن تاج

مرشحو محافظة الإسماعيلية

1. عادل عبدالغنى عبدالخالق عمر - لواء مساعد وزير الداخلية بالمعاش مستقبل وطن مسدس

2. محسن السيد اسماعيل محمد قرقر م/ محسن قرقر مدير العلاقات العامة - مستشفى جامعه قناة السويس مستقل حصان

3. رمضان امام على غنيم رمضان امام على المعاش مستقل شمعة

4. نصار حسن ابراهيم محمد - مأمور بالضرائب العامة - ضرائب ثالث الاسماعيلية مستقل مدفع

5. رضا عبدالمطلب عبدالحافظ على رضا طلب لواء شرطة بالمعاش مستقل صقر

6. احمد محمد غريب عبدالعظيم محمد ل/ احمد غريب مهندس كهرباء مستقل ترس

7. محمود محمد منير عبدالفتاح محمود منير عامل ممتاز سلامة وصحة مهنية شركة المقاولون العرب فرع القناة مستقل أسد

8. عبير اسماعيل عبد المطلب عبد الجواد عبير اسماعيل مدير ادارة منتجع فندق توليب الفرسان المصرى الديمقراطى الإجتماعى قطار

9. وليد احمد فؤاد محمد وليد فؤاد مهندس استشارى و مدنى و صاحب مكتب واف جروب للتصميمات و الاستشارات الهندسية الوفد الجديد نخلة

مرشحو محافظة مطروح

1. رزق علوانى عبدالحميد علوانى رزق علوانى رئيس المعاشات مكتب تأمينات الضبعة مستقبل وطن قلم

2. محمد رحومه عبدالواحد اسماعيل شعبان رحومة وحيدة محامي مستقل صقر

3. حسين آدم جارح سعد ميمي جارح صاحب شركة الجارح للمقاولات العمومية مستقل أسد

4. فتحى رزق محمد رحومه فتحى رزق أبو وافى مدير عام فندق ريو مستقل حصان

5. صابر مصطفى محمد عبدالقادر صابر رفاد مدرس ادارة سيدي براني التعليمية النور فانوس