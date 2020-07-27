شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى لوزير الخارجية السعودى: التكاتف هو السبيل الفعال لدرء المخاطر الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الإثنين، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية السعودي. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اللقاء، أن التكاتف واتساق المواقف السبيل الفعال لدرء المخاطر الخارجية. Advertisements صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

الرئيس السيسي ووزير خارجية السعودية

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