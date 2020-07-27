شكرا لقرائتكم خبر عن تبادل إطلاق نار بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر لشبكة سكاي نيوز الإخبارية، قبل قليل، إن حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي تبادلا إطلاق النار في منطقة مزارع شبعا.
وأطلق الجيش الإسرائيلي قذائف مدفعية في محيط رويسات العلم في منطقة كفرشوبا اللبنانية المحتلة.، وسمع دوي انفجارات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.
فى غضون ذلك، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي نشر فجر اليوم الأثنين مدافع وبطاريات مضادة للصواريخ على طول حدود لبنان.
وأوضحت الصحيفة أن هذا التحرك جاء عقب لقاء جمع وزير الدفاع باني جانتس ورئيس الأركان أفيف كوخافي أمس الأحد بالقرب من المنطقة الحدود الشمالية في وجود قائد المنطقة.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن سقوط طائرة تابعة لقواته على حدود إسرائيل مع لبنان.، وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "لا خوف من تسرب المعلومات".
وفي السياق ذاته قال مراسل القناة الـ 12: "محاولة لخطف سلاح أحد جنود الاحتلال قرب مستوطنة غوش عتصيون شمال بيت لحم - تم "تحييد" المنفذ واعتقاله".
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