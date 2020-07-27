شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة "التعليم" لـ"تليفزيون الخليج 365": مش هنسيب أزمة مصروفات المدارس الخاصة.. وهننقذ الأهالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم تليفزيون ”الخليج 365”، تغطية خاصة، قدمتها الزميلة نسرين فؤاد، وأعدتها إسراء عبدالقادر، وهى التغطية التي تناولت ملف الشكاوى المقدمة من عدد كبير من أولياء أمور الطلاب بالمدارس الخاصة لوزارة التربية والتعليم والبرلمان بخصوص مصاريف المدارس الخاصة، وإصرار المدارس على تسديد المصاريف دفعة واحدة خلال العام المقبل، بالإضافة لزيادة بلغت نسبتها 7%.



التغطية

واستضاف تليفزيون الخليج 365، النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، والتي أوضحت كافة الجوانب وتحدثت عن الخطوات التي ستتخذها اللجنة خلال المرحلة المقبلة لحل هذا الأمر.

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النائبة ماجدة نصر قالت لتليفزيون الخليج 365: "مش هنسيب أزمة مصروفات المدارس الخاصة وهننقذ الأهالي"، وأضافت أن اللجنة اعدت خطة لمناقشتها خلال إحدى الجلسات للتوصل لحلول ترضى جميع الأطراف، وتستجيب لشكاوى أولياء الأمور المقدمة.



التغطية الخاصة

وأوضحت النائبة ماجدة نصر إن اللجنة تعى كل جوانب الأمر، وتقف في صف أولياء الأمور، وستناقش مع البرلمان ووزارة التربية والتعليم الحلول المقترحة، أما إذا لم يتوصل أولياء الأمور لحلول مع المدارس عليهم بالتقدم بالشكاوى وإخبار الوزارة، والبرلمان عن الامر على الفور.