ضبط 25 فتاة بتهمة الدعارة في الشيخ زايد.. وأهالي للشرطة: "تسلم الأيادي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

على مدار أيام متواصلة، ألقت قوات الأمن بالجيزة، القبض على 25 فتاة؛ بتهمة التحريض على الفسق وأعمال منافية للآداب بالشيخ زايد.

البداية تعود إلى تعدد بلاغات سكان شارع النزهة بتردد عدد من الفتيات اللاتي يبحثن عن راغبي المتعة الحرام مقابل حصولهن على مبلغ مالي.

خطة محكمة أعدها العقيد عمرو حجازي مفتش المباحث، وأشرف عليها الرائد كريم سمير رئيس وحدة مباحث أول الشيخ زايد تنسيقا مع مباحث الآداب بقيادة المقدم محمد غراب.

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ونشر ضباط وأفراد وحدة المباحث أكمنة في الأماكن التي تتردد عليها "فتيات الليل" بشارع النزهة ومحيط الكافيهات والسلاسل التجارية المعروفة.

وأسفرت جهود الرائد إسلام شوق والنقيب محمد حسني معاوني المباحث، عن ضبط 25 فتاة، تم إحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

واستقبل أهالي المدينة الخبر بفرحة عارمة، وسط إشادة بجهود رجال الشرطة واستجابتهم لبلاغات السكان، وعلقت إحدى السيدات "الحمد الله كانوا مسببين إزعاج وقلة أدب" وعلقت أخرى "تسلم الأيادي".