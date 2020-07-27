"أمن القاهرة": كشف ملابسات اختطاف صاحب محل أجهزة منزلية بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير لقطاع أمن القاهرة، في كشف غموض وملابسات اختطاف صاحب محل بمنطقة عين شمس، ومطالبة أهليته بدفع فدية مالية نظير إطلاق سراحه، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص وتمكن رجال المباحث من ضبطهم.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة عين شمس يفيد بتلقيه بلاغا من (أحد المواطنين) بغياب شقيقه (صاحب محل أجهزة منزلية - مقيم بدائرة القسم – مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضية "مباني") ، وعلمه من أهالي المنطقة بأنه حال سير شقيقه بدائرة القسم متوجهاً لمسكنه قام مجموعة من الأشخاص باقتياده داخل سيارة أجرة ميكروباص عقب ادعائهم بأنهم رجال شرطة، وعلل تأخره في الإبلاغ لاعتقاده بضبط شقيقه للتنفيذ عليه في الحكم الصادر ضده ، وفى وقت لاحق تلقى اتصال هاتفي من رقم "محدد" ، وأخبره خلاله المتصل باختطاف شقيقه ، وساومه لدفع مبلغ مالي (500 ألف دولار) نظير إطلاق سراح شقيقه.

توصلت جهود فريق البحث الجنائي إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص – لأربعة منهم معلومات جنائية – أحدهم يعمل سائق طرف عم المجنى عليه)، وأثناء السير في خطة البحث , وتضييق الخناق على الجناة بأماكن ترددهم قاموا بإطلاق سراح المجنى عليه.

وبسؤاله قرر بأنه بتاريخ الواقعة، وحال عودته من عمله وسيره بمحل الواقعة استوقفه أربعة من المتهمين عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة، واصطحبوه داخل سيارة ميكروباص وتوجهوا به للطريق الدائري وقاموا بتعصيب عينيه عقب استقلالهم سيارة أخرى، واحتجزوه بمكان غير معلوم لديه لمساومة أهليته على النحو المشار إليه ثم أطلقوا سراحه حيث تخلوا عن أعلى الطريق الدائري بمنطقة الخصوص.

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وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر أحدهم "سائق طرف عم المجني عليه" بأنه خطط لاختطاف المجني عليه ومساومة أهليته لدفع مبلغ مالي نظير إطلاق سراحه نظراً لمروره بضائقة مالية.

وأضاف أنه في سبيل ذلك استعان بباقي المتهمين وارتكبوا الواقعة على النحو المشار إليه، وعقب استشعارهم بتكثيف جهود البحث للوصول للمجني عليه قاموا بإطلاق سراحه خشية افتضاح أمرهم وضبطهم.

وبمواجهة باقي المتهمين أيدوا ما جاء بأقواله، وتم بإرشاد أحدهم ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.