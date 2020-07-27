أب يقتل نجله من ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة نصر.. والنيابة تحقق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
تباشر نيابة مدينة نصر، اليوم الإثنين، التحقيق مع اي قتل نجله من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل منزلهما بمدينة نصر.
وكانت قسم شرطة مدينة نصر تلقى بلاغا من جيران الطفل، يفيد سماعهما صرخات الطفل وتعرضه للضرب من والده، وبالانتقال تبين وفاته فتم ضبط المتهم.
ودلت التحريات الأولية أن المتهم اعتاد ضرب المجني عليه وفي يوم الواقعة استمر بضربه ضربا مبرحا حتى سقط على الأرض ولفظ أنفاسه الأخيرة.
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