محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن جنوب سيناء من ضبط (عامليّن - مقيمان بمنطقه فيران، وأصل إقامتهم دائرة مركز شرطة قوص بقنا) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطه أبورديس، عُثر بحيازتهما على (كمية من مخدر الحشيش وزنت حوالي4,800 كيلو جرام). بمواجهة المتهمين، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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كانت هذه تفاصيل خبر ضبط شخصين بحوزتهما قرابة 5 كيلو حشيش في جنوب سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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