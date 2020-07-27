وزير خارجية السعودية يغادر القاهرة بعد زيارة استغرقت عدة ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، عصر الاثنين، الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، بعد زيارة للبلاد استغرقت عدة ساعات، التقى خلالها سامح شكري، لبحث تطورات الأوضاع بالشرق الأوسط، والقضايا ذات الاتجاه المشترك على رأسها الوضع في ليبيا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، تم إنهاء إجراءات سفر الأمير فيصل بن فرحان والوفد المرافق له من استراحة كبار الزوار بالمطار.

وقال وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحفى مع سامح شكرى بالقاهرة، تحدثنا عن الأمور الإقليمية والوضع في ليبيا، وأكدت دعم المملكة الكامل للموقف المصرى وإعلان القاهرة، وأهمية حل الوضع الليبي من خلال المشاورات السياسية ووقف إطلاق النار واحترام مقومات الأمن القومى المصرى وإبعاد ليبيا عن التدخلات الخارجية .

وأضاف وزير الخارجية السعودي، سنستمر في التنسيق الكثيف بين البلدين لمحاولة إيجاد فرص لمعالجة هذا التحدي، مشيرا إلى أن هناك توافق كامل بين الرؤية المصرية والسعودية بما يدور في المنطقة وسبل معالجتها، مضيفا: "سنكون على اتصال مستمر وسنكون يدا واحدة لتحقيق أمن وسلام المنطقة".