محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرارات التشكيل الكامل للجان المنصوص عليها بالقانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واللائحة التنفيذية للقانون 180 لسنة 2018 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020، واللوائح الأخرى الصادرة عن المجلس.
وجاء تشكيل لجنة تراخيص شركات بحوث الرأي والمشاهدة والتحقق من الانتشار، برئاسة الدكتور أمير نبيل جميل (رئيس اللجنة).
ويشارك في تشكيل اللجنة الدكتور أيمن منصور أستاذ الإعلام، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمستشار أحمد عبدالعزيز طه، وأحمد عبد الصمد المذيع بالقناة الأولى المصرية.
وتختص اللجنة بفحص ودراسة طلبات التراخيص للشركات العاملة في مجال بحوث الرأى والمشاهدة أو التحقق من الانتشار أو استطلاعات الرأى، وذلك فيما يتعلق بمجالى الصحافة والإعلام.
وتختص اللجنة بوضع معايير بحوث الرأى والمشاهدة والتحقق من الانتشار واعتماد استمارات العينة متابعة المنهجية العلمية المطبقة في الدراسة وتختص اللجنة بمتابعة النتائج والتوصيات المقترحة وإعداد تقرير بشأنها يعرض على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
كانت هذه تفاصيل خبر تضم مذيعًا وأستاذا بالجامعة.. الأعلى للإعلام" يشكّل لجنة تراخيص شركات بحوث الرأي والمشاهدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.