مصر | شاب يهتك عرض محبوبته ثم يقدمها لصديقه في 15 مايو

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر شاب يهتك عرض محبوبته ثم يقدمها لصديقه في 15 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات نيابة 15 مايو الجزئية عن التفاصيل الكاملة في واقعة هتك عرض فتاة علي يد شابين.

وتبين من التحقيقات أن الفتاة تبلغ من العمر 17 سنة وكانت علي علاقة عاطفية بجارها منذ عدة شهور، ويوم الواقعة نشبت مشاجرة بين الفتاة ووالدها وعلي اثرها قامت بترك المنزل وذهبت للجلوس بحديقة بالقرب من منزلها وقامت بالاتصال بالمتهم وعندما ذهب إليها أقنعها بالصعود إلي شقته للإقامة معه 4 أيام، بسبب تركها للمنزل ووعدها بعدم الاقتراب منها.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم أقام علاقة غير شرعية مع الفتاة بإرادتها وبعد ذلك أتي إليه صديقه وأقام معها علاقة أيضا.

كما أمرت النيابة العامة بعرض الفتاة علي الطب الشرعي لبيان ما حدث بها من اعتداء وكيفية حدوثه.

وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.

البداية عندما تلقى النقيب محمد يحيي، معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغًا من مواطن يدعي "جمال"، يفيد بهروب نجلته "بسنت"، 17 سنة، من المنزل بسبب خلافات بينهما وتغيبها لمدة 4 أيام،

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وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض علي المتهمين، وإعترفا بإرتكاب الواقعة باقامة علاقة غير شرعية مع الفتاة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.

وفي سياق آخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.

وتعود الواقعة في أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").

وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".

وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.

جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.