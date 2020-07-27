أخبار مصر | مرصد الأزهر يدين إحراق الصهاينة مسجدا في الضفة الغربية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مرصد الأزهر يدين إحراق الصهاينة مسجدا في الضفة الغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بأشد العبارات قيام جماعة «تاج محير» المتطرفة، فجر اليوم، بإضرام النيران في مسجد «البر والإحسان» بمدينة «البيرة» وسط الضفة الغربية المحتلة، وخطِّ عبارات عنصرية ضد العرب والمسلمين على جدران المسجد.

ولفت المرصد إلى تكرار الاعتداءات السافرة من قِبَل المستوطنين المتطرفين على المساجد داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ حيث يُعدُّ هذا الاعتداء هو الثالث خلال هذا العام، والستِّين منذ عام 2009.

واكد المرصد أن السياسة الصهيونية التي تغضُّ الطرف عن انتهاكات المستوطنين هي السبب الأبرز وراء تصاعد وتيرة تلك الاعتداءات، مطالبًا بضرورة وضع حدٍّ لعنف وإرهاب الصهاينة للشعب الفلسطيني بصفة عامة، ومقدساته على وجه خاص.

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أعلن مجمع البحوث الإسلامية عن تنفيذ خطة توعوية إلكترونية خلال أيام عيد الأضحى المبارك يشارك فيها وعاظ وواعظات الأزهر الشريف بمحتويات توعوية متنوعة، من خلال قنوات الاتصال المختلفة ومنها موقع المجمع على بوابة الأزهر الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجمع "فيس بوك وتويتر وتليجرام"، بالإضافة إلى الصفحات الشخصية لهم عبر وسائل الاتصال الاجتماعي.

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وقال نظير عيّاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إن خطة العمل تأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب – شيخ الأزهر، بتكثيف العمل التوعوي خاصة في أوقات المواسم، حيث تأتي هذه الخطة التي يطلقها المجمع بالتزامن مع أداء الناس مناسكهم في بلاد الحرمين الشريفين، وأهمية الاستفادة من الأجر المضاعف في هذه الأيام المباركة من خلال الأعمال الصالحة بين العبد وربه، فضلًا عن تركيز الخطة على حسن العلاقة مع الناس من خلال التعامل الحسن معهم ومساعدتهم والوقوف بجانبهم في مثل هذه الأيام.

أضاف الأمين العام أن الخطة في محورها الأول تركز على نشر محتويات توعوية إلكترونية توجّه الناس لاغتنام موسم الطاعة، وتدعوهم إلى العمل على دعم أواصر المحبة والتقارب فيما بينهم والحرص على صلة الأرحام، كما أن هذا المحور يشتمل على إطلاق حملة توعوية يتم إطلاقها إلكترونيًا في أيام العيد لاحتواء الفقراء والوقوف بجانبهم وإدخال السرور عليهم في مثل هذه الأيام المباركة، بالإضافة إلى التوعية الشاملة بالأعمال المستحبة من خلال نشر مجموعة من الرسائل التوعوية المباشرة والمختصرة والتي ترتبط بحياة الناس في هذه الفترة ارتباطًا مباشرًا.

أضاف "عيّاد" أن المحور الثاني من خطة العمل خلال أيام العيد تتمثل في خدمة الفتوى الإلكترونية والرد على استفسارات الناس المختلفة سواء تلك المرتبطة بشعائر هذه الأيام أوالأسئلة العامة في العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية، حيث يستقبل الموقع الإلكتروني للمجمع الأسئلة من الجمهور يوميًا ويتم توجيهها للجنة الفتوى الرئيسة التي تضم نخبة متخصصة من أساتذة الشريعة في الفقه وأصوله من جامعة الأزهر، بالإضافة إلى علماء الوعظ للإجابة على هذه الفتاوى ثم الرد مرة أخرى على الجمهور في أقرب وقت ممكن.

وأوضح الأمين العام أن المنتج المقدم في المحاور السابقة يُراعي فيه التبسيط لسهولة وصول المعلومات لمختلف الفئات والشرائح المجتمعية ويُقدم في شكل مكتوب ومسموع ومرئي وباللغتين العربية والإنجليزية ليناسب المتابعين من غير الناطقين بالعربية.