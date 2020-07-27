أخبار مصر | "الأطباء" تنعي رائد زراعة الكبد في مصر والشرق الأوسط

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "الأطباء" تنعي رائد زراعة الكبد في مصر والشرق الأوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعت نقابة أطباء مصر بمزيد من الحزن والأسى، الأستاذ الدكتور عادل حسني أستاذ الجراحة العامة بقصر العيني والرئيس الأسبق لقسم الجراحة العامة بقصر العيني ورائد زراعة الكبد في مصر والشرق الأوسط.

وأضافت النقابة: "رحمه الله كان جراحا قديرا وعالما جليلا، حبه الشديد لتخصصه دفعه لادخال جراحة نقل الكبد لمصر وتطويرها ونقلها لأجيال لاحقة وبالتالي تثبيت ممارستها بمصر، هذا الأمر انعكس أيضا على جودة جراحة أورام الكبد والقنوات المرارية".

وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة وزوجته الدكتورة سامية صبري وابناءه، ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، ويلهم أهله الصبر والسلوان".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 928 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 33831 حالة حتى اليوم.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 479 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 48 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 92062 حالة من ضمنهم 33831 حالة تم شفاؤها، و4606 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.