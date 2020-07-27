أخبار مصر | برلماني يطالب باستدعاء الحكومة بشأن تصدع عقار الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب باستدعاء الحكومة بشأن تصدع عقار الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم محمد المسعود، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والإسكان والإدارة المحلية بشأن تصدع عمارة الزمالك وإخلاء السكان للعقار.

وأشار "المسعود" في طلبه الذي تقدم به، أنه في ظهر أمس شعر سكان العقار رقم 17 شارع البرازيل بالزمالك بشقوق وميل بالعقار وسط حالة ذعر، وسرعان ما أبلغوا الحي والشرطة واتضح من المعاينات المبدئية أن هذه الشقوق وما حدث من هبوط أصاب أكثر من عقار، وليس عقارًا واحدًا فقط وأصاب أيضًا مقر سفارة البحرين بذات الهبوط والشقوق.

كما طلب النائب محمد المسعود، من الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان عقد اجتماع طارئ للجان النقل والمواصلات والإسكان والمرافق والإدارة المحلية بالبرلمان مع استدعاء رئيس الوزراء ووزراء النقل والإسكان والإدارة المحلية لاتخاذ الإجراءات السريعة والعاجلة لحل هذه المأساة خاصة بعد ان تم إخلاء العقارات المتصدعة بالكامل من السكان كما تم قطع المياه عن العقار نظرًا لأن الهبوط تسبب في كسر ماسورة 200 مم أسفل العقار، حيث إنه تسبب في كسر شبكة الصرف الصحي الخاصة بالعقار.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه من المعاينات المبدئية تبين وجود هبوط بمدخل سفارة البحرين بالجانب المجاور للعقار المذكور وهبوط بجوار مدخل وباب السفارة من شارع البرازيل وأن الهبوط الأرضي تسبب في هبوط العقار بنسبة 2 سم وأحدث شروخًا كبيرة وتلفيات وقال أن هناك بعض التصريحات بشأن هدم العقار بنسبة كبيرة لكي لا يتسبب في كوارث مستقبلية، وهناك تقارير أخرى تؤكد أن ما حدث نتاج أعمال الحفر من جراء ما تقوم به الشركة الفرنسية بشأن الحفر لمترو الأنفاق وبين أن الهيئة القومية للأنفاق المصرية نفت وجود أي أضرار مستقبلية، في حين أن الوضع المبدئي يدل على عكس ذلك، لاسيما وأن هناك تقارير سابقة تحذر من أعمال الحفر في هذه المنطقة صادرة من خبراء بجامعة القاهرة.