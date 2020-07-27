أخبار مصر | التضامن تعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ مشروع "جدعان السيدة"

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر التضامن تعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ مشروع "جدعان السيدة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ مشروع "جدعان السيدة" لتطوير منطقة روضة السيدة والذي تنفذه مؤسسة "اسمعونا فيه أمل" ومناقشة آخر المستجدات التي قامت بها الوزارة بمشروع "روضة السيدة".

وحضر الاجتماع عمرو عثمان مساعد الوزير والمشرف على المشروع، والدكتور خالد عبد الفتاح مستشار الوزير للمتابعة والتقييم، والدكتور محمد فتحي رئيس مجلس أمناء مؤسسة اسمعونا.

وخلال الاجتماع تم استعراض نتائج المسح الاجتماعي لروضة السيدة والتي انتهت نتائجه إلى ضرورة تنفيذ عدد من الأنشطة الخاصة بالحد من الزيادة السكانية والعلاقات الاسرية وكذلك تنفيذ برامج تنموية على رأسها تمويل مشروعات التمكين الإقتصادي للنساء وخصوصًا المعيلات والأرامل.

وأوضحت ايضًا ضرورة توفير برامج للتدريب متنوعة التخصصات لرفع كفاءة الشباب من الجنسين، مع الإهتمام بتوفير مشروعات مدرة للدخل، بالإضافة إلى توفير مزيد من برامج التأهيل ودعم ذوي الإحتياجات الخاصة..

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كما تم استعراض أهم الإنجازات التي قام المشروع في المنطقة بالتعاون بها الوزارة في المنطقة بالتعاون مع عدد من الهيئات والجمعيات الأهلية، حيث تم توقيع الكشف الطبي 1500 شخص بالمشروع بالتعاون مع مؤسسة اسمعونا وصناع الخير لتوفير 146 نظارة كما تم توقيع الكشف الطبي ايضًا على 2000 طفل وتوفير العلاج والتحاليل والأشاعات اللأزمة، بالإضافة إلى إجراء الكشف المبكر على 500 سيدة على هشاشة العظام وتوفير علاج فيتامين "د"، وذلك بالتعاون مع مؤسسة اسمعونا ومؤسسة حازم محرم.

كما تم تدشين أولى مبادرات "أنت أقوى من المخدرات"؛ لاستهداف 150 أسرة لرفع الوعي لديهم بالأضرار الناتجة عن تعاطي وإدمان المخدرات، كما تم أيضًا تنفيذ فاعلية لتوعية الأمهات وتعديل سلوك الأبناء، بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة كما بدأت فصول محو الأمية بالعمل بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة ومؤسسة اسمعونا بالإضافة الى توزيع 530 كرتونة مواد غذائية لمستفيدي مشروع روضة السيدة لتخفيف الأعباء الاقتصادية على أهالي الروضة تزامنًا مع جائحة كورونا.

ومن جانبها قالت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مشروع روضة السيدة أحد المشروعات التي يتم فيها الاستثمار في البشر وكذلك تعد أحد أهم المشروعات التي تقوم فيها الوزارة بتنمية سكان المناطق الخطرة ليس فقط بتقديم أثاث المنزل ولكن بتحقيق التنمية الاجتماعية والصحية والثقافية والاقتصادية، وذلك بالتعاون مع واحدة من أنشط مؤسسات المجتمع المدني وهي مؤسسة اسمعونا.

وأشادت القباج بما تحقق في المشروع وطالبت بضرورة تحقيق المزيد من التدخلات وتدعيمها ببرامج للتمويل الاقتصادي وزيادة الفعاليات والأنشطة الخاصة ببرامج 2كفاية ومودة الى جانب برامج التمكين الاقتصادي والتمويل متناهي الصغر.

وجدير بالذكر أن مشروع روضة السيدة بمنطقة تل العقارب سابقًا بحي السيدة زينب قد أقيمت على مساحة 7 آلاف فدان ونصف وهو يأتي انطلاقًا من رؤية الوزارة وايمانها بقيمة المسئولية المجتمعية ودعم محدودي الدخل ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.