شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يستعرض المخطط الاستراتيجى العام لمدينة السويس الجديدة (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً لاستعراض البدائل المُقترحة للمخطط الاستراتيجي العام لمدينة السويس الجديدة، واستعمالات الأراضي بالمدينة، وذلك بحضور المجموعة الاستشارية التي تقوم بإعداد المخطط، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، على أن البدائل المُقترحة، يجب أن تعمل على تحقيق الأهداف المرجوة، وتراعي مرونة التخطيط، كما يجب وضع مراحل لتنمية المدينة، وتحديد المشروعات ذات الأولوية للبدء في تنفيذها. وقال وزير الإسكان خلال اللقاء، إن موقع مدينة السويس الجديدة، والبالغ مساحته 58 ألف فدان، يتميز بما يلي «الوقوع على محاور تنمية إقليمية هامة (السويس الغردقة- محور 30 يونيو) – القرب من مدينة السويس بطريق مباشر وبمسافة لا تزيد على 15 دقيقة – تنوع الأنشطة الافتصادية القائمة (صناعة- سياحة- صيد – تجارة) – إقامة منطقة سكنية وخدمية بالمدينة لخدمة المناطق الصناعية القائمة – إمكانية الاستفادة من المرتفعات وفروق المناسيب في خلق نشاط سياحي في الظهير الخلفي».

وأضاف وزير الإسكان، أن المدينة تقع بالقرب من ميناء الأدبية وميناء العين السخنة وميناء السويس، ويحدها شمالاً مدينة السويس على بعد 30 كم، ومدينة الإسماعيلية على بعد 150 كم، وجنوباً المنطقة الاقتصادية الخاصة والمنطقة الصناعية بالعين السخنة، وغرباً العاصمة الإدارية الجديدة على بعد 100 كم تقريبا.

وأشار الوزير إلى أن الأهداف التنموية لمدينة «السويس الجديدة»، تتمثل فيما يلى، «إنشاء قاعدة اقتصادية متنوعة لمركز تنموي قائم على الأنشطة الاقتصادية المتنوعة المقترحة بإقليم قناة السويس – استيعاب الزيادة السكانية المستقبلية لمدينة السويس القائمة وتوفير فرص عمل متنوعة لشباب المحافظة – إنشاء قطب تنمية رئيسي يتكامل ويرتبط بمحاور تنموية تربطه بالعاصمة الإدارية الجديدة وبالقطب الشمالي لإقليم قناة السويس ومدينة الجلالة – توفير مناطق سكنية من خلال توفير بيئة عمرانية مستدامة تلبي احتياجات الفئات المختلفة بمحافظة السويس، وتتبع التقنيات التكنولوجية الحديثة في التخطيط والتصميم).