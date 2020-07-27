شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط تشكيل عصابى لسرقة المنازل بـ«الأهرام وزايد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بمنطقة حدائق الأهرام ومدينة الشيخ زايد. جاءت بداية الواقعة، بتأكيد معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام 3 عاطلين بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى في إرتكاب حوادث سرقات المساكن «بأسلوب التسلق» مُتخذين من منطقتى حدائق الأهرام ومدينة الشيخ زايد مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 9 وقائع بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات في تلك الوقائع بأماكن إخفائها وأضافوا بإنفاقهم باقى المبالغ المالية. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.