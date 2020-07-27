شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: 1.2 ترليون جنيه حجم التجارة الداخلية من إجمالي الناتج المحلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن حجم التجارة الداخلية من إجمالي الناتج المحلي يصل من 18 إلى 19%، لافتا إلى أن إجمالي الناتج المحلي وصل إلى6 ترليون جنيه، منهم 1.2 ترليون جنيه للتجارة الداخلية، بجانب أن حجم الاستهلاك في مصر بكافة أنواع الاستعمال وصل إلى 2 ترليون جنيه.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورعلي المصيلحي وزير التموين، والدكتور ابراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية «هايبر» لمجموعة اللولو الإماراتية الفرع رقم 190 على مستوى المجموعة بمساحة تفوق 8 آلاف متر مربع وباستثمارات تقدر بـ 200 مليون جنيه، وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تصل إلى 1000 فرصة عمل، بحضور معتز الألفي الشريك المصري لمجموعة لولو الإماراتية، وحزيفة قريشي المدير الإقليمي لمجموعة اللولو في مصر ووممثل سفير الهند. وأضاف «عشماوي» أن ٥٠٪ من مستخدمي الإنترنت في مصر يتسوقون إليكترونيا، وأن إحدى السلاسل التجارية باعت بـ ٥٠ مليون جنيه في شهر من خلال التجارة الإليكترونية.
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