شكرا لقرائتكم خبر عن طب حلوان تنفذ أول تجربة للاختبار الإلكتروني عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقدت كلية الطب بجامعة حلوان الاختبار الالكتروني التجريبي عن بعد «من البيت» باستخدام بنوك الأسئلة على طلبة الفرقة الثالثة بالكلية، برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور ممدوح مهدى عميد الكلية.

وقال الدكتور ممدوح مهدى أن هذه التجربة هدفت إلى تقييم إمكانية اختبار الطلبة إلكترونيًا من المنزل، والوقوف على الإيجابيات والسلبيات والتخطيط لتلافي السلبيات التي قد تطرأ، مضيفا أنه قد سبق تطبيق هذا الامتحان التجريبى عن بعد، إمتحان تجريبي على عينة من طلاب المراحل الأربعة في الكلية، وكانت النتائج كلها إيجابية مما شجع فريق العمل على تطبيق التجربة على دفعه الفرقة الثالثة بأكملها بدعم كامل من إدارة الكلية.

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وأضاف عميد كلية طب أنه تم الاختبار على عدد 200 طالب من المنزل وكان زمن الامتحان 50 دقيقة، وأن عدد الطلاب الذين أتموا أداء الامتحان 197 طالبا وعدد الغياب 3 طلاب فقط، وظهرت النتيجة مباشرة بعد الانتهاء من الاختبار.

و بهذا العدد فإن جميع الطلبة قد أدوا الاختبار في وقته بنجاح وتعتبر تجربة طب حلوان على الامتحانات عن بعد تجربة ناجحة بفضل فريق عمل متكامل من وحدة القياس والتقويم الطلابى بكلية الطب ومن مهندسى جامعة حلوان وشركة بنوك الأسئلة AGI حيث تم الاختبار عبر متصفح آمن من خلال تحكم في أجهزة الطلبة بشكل كامل أثناء فترة الاختبار حيث قد تم إغلاق جميع البرامج من على كمبيوتر الطالب عند فتح برنامج الامتحان كما اعتمدت التجربة على وقت محدد للاسئله التي قسمت على وحدات (سكشن ) لكل سكشن وقت محدد وعدد محدد من الأسئلة على ان يقفل السكشن بعد انتهاء الوقت المحدد له ولا يمكن للطالب الرجوع له مرة أخرى مع تغيير ترتيب الاسئلة بين الطلاب وذلك لتقليل فرص الغش.

و الجدير بالذكر أنه قد تم توفير اسم نطاق (Domain) خاص بالامتحانات الإلكترونية للجامعة (والذي تم توظيفه لكلية الطب) بدعم من المجلس الأعلى للجامعات وذلك حتى يتمكن الطلاب من الوصول لمنظومة الاختبارات من المنزل، وذلك بدعم من مركز الحساب العلمي بجامعة حلوان تحت إشراف الدكتور أيمن محمود خليفة مدير مركز الحساب العلمي.