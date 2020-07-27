شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تكشف تفاصيل القضاء على «قوائم انتظار العمليات الجراحية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من إجراء ٤٤٣ ألفًا و ٧٨٧ عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو 2018 وحتى اليوم الإثنين.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أن المبادرة الرئاسية مستمرة في عملها رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية من خلال تخصيص ممرات آمنة للمرضى بجميع المستشفيات لمنع الاختلاط بين المصابين بفيروس كورونا وغير المصابين بالفيروس، مناشدة المواطنين ممن يحتاجون للتدخلات الجراحية العاجلة إلى سرعة التسجيل ببرنامج قوائم الانتظار، حرصًا على صحة المواطنين، في إطار خطة الوزارة لتكثيف العمل بمبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد العمليات التي تم إجراؤها حتى اليوم تتضمن ١٧٤ ألف و ٩٤١ عملية قسطرة قلب، ٢٦ ألف و ٧٦٠ جراحة قلب مفتوح، و ١٦٤ ألف و ٦٧٦جراحة رمد، و ٢١ ألف و ٧٦٦جراحة مخ وأعصاب، و ٢٢ألف و٢٤٠ جراحة عظام، ٢٨ ألف و ٨٨٠ جراحة أورام.

وأضاف "مجاهد" أنه تم إجراء ٢٩٩١ عملية زراعة قوقعة الأذن، و ٢٣٨ زراعة كلى، و ٣٨٥ زراعة كبد، كما تم إجراء ٧٤٨ عملية قسطرة طرفية، و ١٦٢ عملية قسطرة مخية، ضمن التخصصات الجديدة التي تم إدراجها ضمن المبادرة الرئاسية مؤخرًا. وأشار "مجاهد" إلى أنه تم تحويل 22 ألف و 26 حالة لتلقي العلاج الدوائي بدلاً من التدخل الجراحي، وذلك بعد مناظرتهم طبياً والتأكد من عدم حاجتهم لأي تدخلات جراحية، مؤكداً أنه تتم متابعتهم باستمرار واتخاذ اللازم فوراً حيال حدوث أي تطورات صحية لهم.

من جانبه قال الدكتور خالد عاطف، منسق عام المشروع والمدير التنفيذى لغرفة عمليات مبادرة "قوائم الانتظار"، إن مستشفيات وزارة الصحة المشاركة في المبادرة أجرت ٢٧٥ ألف و ٥٨٨ عملية جراحية من العمليات الجراحية التي تم إجراؤها، تليها المستشفيات الجامعية بعدد عمليات ١١٤ ألف و ٣٤عملية من أصل عدد العمليات التي تم إجراؤها بالمجان، مؤكداً أن المريض لا يتحمل أي تكلفة مالية، مع الاهتمام بتقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى، موضحاً أن الوزارة تستقبل استفسارات وبيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300 الذي يعمل يومياً من التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساءً.

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