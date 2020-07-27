شكرا لقرائتكم خبر عن «مطار القاهرة» يستقبل ويُودع 156 رحلة دولية وداخلية تقل 14.5 ألف راكب اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مطار القاهرة الدولى اليوم الإثنين، تسيير 156 رحلة دولية وداخلية إلى عدة وجهات في العالم، ومن المنتظر أن ينقل المطار على متن تلك الرحلات 14575 راكبا.

وكشفت مصادر مطلعة بالمطار، أن تشغيل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الإثنين يشهد ارتفاع نسبة التشغيل في عدد من الجهات الدولية المختلفة منذ بدء استئناف حركة الطيران مطلع يوليو الجاري بعد توقف دام أكثر من 3 شهور منذ مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.

وأضافت المصادر، أن تشغيل اليوم الإثنين، يتضمن 78 رحلة سفر تقل على متنها 3524 راكبًا، في حين يستقبل المطار 78 رحلة وصول على متنها 11051 راكبا إلى عدة وجهات، سواء أمريكية أوربية أو عربية أسيوية إفريقية.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار سوف تستقبل خلال الـ ٢٤ ساعة رحلات دولية من عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.