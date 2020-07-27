شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف تروج لـ«الحرامي» على طريقتها الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الفنانة رانيا يوسف، أن ردود الفعل على الحلقات الأولى من مسلسل «الحرامي»، عبر منصة شاهد vip، مشيرة إلى أن المنصات الرقمية تتمتع بجماهيرية وقاعدة مشتركين كبيرة وسيكون لها المستقبل، خاصة وأنها تقوم حاليًا بتنفيذ العديد من الأفلام والمسلسلات لصالحها بشكل مباشر.

المسلسل من إخراج محمد سلامة، ويشارك في بطولته الفنان أحمد داش وبيومى فؤاد، ورنا رئيس وكارولين عزمي، وعدد كبير من ضيوف الشرف من بينهم الفنان أحمد فتحي، وتم تصويره على مدار الأسابيع الماضية داخل ديكور منزل بأحد الاستوديوهات، وكذلك بفيلا بمنطقة القطامية، تعد الديكور الرئيسي للعمل، ويجسد خلاله «داش» كاركتر الحرامي، في إطار كوميدي عائلي، وتجسد رنا ضمن الأحداث نجلة رانيا يوسف وبيومى فؤاد.

ويعد مسلسل «الحرامي» ست كوم، ينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ10 حلقات، ومن إخراج محمد سلامة، وسوف يعرض عبر منصة شاهد عبر الإنترنت وكل حلقة تصل مدتها إلى 10 دقايق.

وكانت «رانيا» قامت بنشر مشاهد من مسلسل «الحرامي» عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، لضمان تحقيق العمل أعلى نسبة مشاهدة.