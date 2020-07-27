شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التشغيل التجريبي لمشروع توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بدء أعمال التشغيل التجريبي ودخول المياه في مسارين بمشروع توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالأقصر، حيث كان في استقباله لواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.

وأكد رئيس الشركة أهمية المشروع لاستيعاب الكميات الزائدة من مياه الصرف الصحي لمدينة الأقصر. كما قدم مهندس محمد فوزى، مدير عام الصرف الصحي، بعمل شرح مفصل للخطوات التنفيذية ومسارات العمل بالمشروع، موضحا أن المساحات الجديدة المضافة وأعمال حفر الأحواض لبرك الأكسدة وخزانات الموازنة، تقدر بحوالى ١ مليون و٧٤٣ ألف متر مكعب، حيث تبلغ الطاقة التصميمية للمشروع ٣٦ الف م٣/يوم، وكميات الردم لبرك الأكسدة وخزانات الموازنة في المشروع بلغت حوالى ٧٦٤ ألف متر مكعب، ويبلغ طول المسار المعدل لخط الطرد القائم بقطر ٨٠٠ مم مواسير GPR حوالى ١٠٠٠ متر، وطول خط الطرد قطر ٦٠٠ مم مواسير UPVC حوالى ٣٨٣٠ متراً، كما تبلغ مساحة الغابة التي سيتم استصلاحها حوالى ٣٠ فدانا جديداً لترتفع قدرة وطاقة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالحبيل، من ٢٩ ألف م٣ إلى ٦٥ ألف م٣ /يوم.

كما أجرى محافظ الأقصر جولة شملت محطة وبوابات الدخول وأحواض الموازنة ومحطة خروج المياه للغابات الشجرية. وحضر بدء التشغيل التجريبي للمشروع مهندس جمال الدين آحيد مستشار الشركة القابضة للمياه بقطاع الصعيد، وعميد مهندس أسامة خليل رئيس قطاع الدعم الفني بالشركة، وعميد يحيى عبدالمنعم مدير عام الهيئة القومية لمياه الشرب بالأقصر، ومهندس أسعد مصطفى مدير عام هيئة الطرق والكبارى بالأقصر، وعدد من مديرى الإدارات والقطاعات والمهندسين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر والمسؤولين التنفيذيين للمشروع.