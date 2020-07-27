شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لمرشحي المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة العليا لإنتخابات مجلس الشيوخ بالقليوبية الكشوف النهائية للمرشحين علي المقاعد الفردية الـ 6 المخصصة للمحافظة والتي ضمت 60 مرشحاً بعد استبعاد 3 راغبين في الترشح، بسبب عدم إستكمال الأوراق والتخلف عن التجنيد وانسحاب مرشح.

وقبلت اللجنة برئاسة المستشار صبري البنا، رئيس محكمة بنها الإبتدائية والمستشار خالد بيصار مساعد رئيس المحكمة وعضوية ياسر جاد امين الحكمة اوراق باقي المرشحين وتم إعلان الاسماء النهائية وتخصيص الرموز الإنتخابية لهم وفق الكشوف والتي ضمت 9 سيدات وممثلين عن إئتلاف الاحزاب الوطنية بقيادة حزب مستقبل وطن ومشاركة حزب الشعب الجمهوري وعدد كبير من المستقلين وممثلي احزاب حماة الوطن الذي دفع ب 3 مرشحين والوفد والمؤتمر والمواطنة وابناء مصر

الكشوف النهائيه لمرشحى المقاعد الفرديه فى القليوبية

الكشوف النهائيه لمرشحى المقاعد الفرديه فى القليوبية

الكشوف النهائيه لمرشحى المقاعد الفرديه فى القليوبية

الكشوف النهائيه لمرشحى المقاعد الفرديه فى القليوبية