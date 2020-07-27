شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم المنوفية» يتابع اختبارات اليوم الأخير لاختبارات الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، اليوم الاثنين، الاختبارات الالكترونية في يومها الأخير للفترة الصباحية والتي تعقد بمقر مركز التطوير التكنولوجي بديوان المديرية.
واطمأن «سويد» على سير الامتحانات حيث يؤدي عدد 227 طالب الاختبارات الالكترونية بنظام أون لاين على فترتين صباحية ومسائية كما اطمئن سويد على الالتزام بتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية من تطهير القاعات قبل دخول الطلاب والتزام الطلاب بارتداء الكمامات والالتزام بالمسافات الآمنة بين الطلاب في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد .
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