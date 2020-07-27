شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط صاحب مخزن بتهمة حيازة كميات كبيرة من المواد البترولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت أجهزة الأمن، صاحب مخزن، قام بتجميع كميات كبيرة من السولار داخل تنكات حديدية بالمخزن، وتولت النيابة التحقيق.

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية قيام (صاحب مخزن بدائرة مركز شرطة الخانكة) بتجميع كميات من المواد البترولية (سولار) داخل تنكات حديدية بالمخزن خاصته، حيث يتم تجميعه وتوفيره وتهريبه من محطات الوقود بغرض الاتجار بها في السوق السوداء للاستفادة من فارق الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن، وتم ضبط 11 ألف لتر سولار وماكينة رفع بدون فواتير أو مستندات تدل على شرعية حيازة صاحب المخزن لها، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ياتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى والاستيلاء على السلع المدعمة بغرض بيعها بالسوق السوداء.