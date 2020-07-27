شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: 102 مليون و171 ألف جنيه حصيلة تقنين أراضى أملاك الدولة حتى الأن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية أن إجمالى ما تم تحصيله من منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة بلغ 102 مليون و171 ألف جنيه حتى الأن، مشيراً إلى أن إجمالى عدد الطلبات المقدمة بلغ 5893 طلب وتم إنهاء إجراءات 508 عقد منهم 465 عقد تم إستكمال كافة الموافقات وتم تسجيلهم على المنظومة الإلكترونية وجاري استكمال كافة الطلبات المقدمة لإستيفاء الشروط .

هذا وقد أكد محافظ المنوفية أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء من الملفات الهامة والحيوية والتي تقع على رأس أولوياته منذ قدومه المحافظة، حيث تابع استمرار عمل لجان التصالح في مخالفات البناء بكافة الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة لاستقبال طلبات المواطنين وتحصيل قيمة جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة وفقاً للمساحة المحددة في الطلبات التي تقدموا بها المواطنين والتي حددتها الدولة وطبقاً للقانون الصادرة بهذا الشأن، لافتاً إلى تزايد أعداد المتقدمين .

مشيرا إلى انه اتخذ عدة اجراءات جادة لدفع العمل بملف التصالح في مخالفات البناء مؤكدا على تحقيق مؤشرات جيدة في نسبة التحصيل هذا، وقد شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية ببذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال ملف التصالح على مخالفات البناء، وضرورة متابعة إنتظام سير العمل بكافة الوحدات بنطاق المحافظة وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون