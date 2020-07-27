شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير فى اليوم الثانى لمبادرة جامعة المنوفية لبيع اللحوم بأسعار مخفضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة مبادرة بيع اللحوم للجمهور بأسعار مخفضة بمناسبة عيد الأضحى المبارك والتى بدأت بالأمس وحققت نجاحا كبيرا، وفى يومها الثانى لاقت إقبالا كبيرا من المجتمع الخارجى.

أكد رئيس الجامعة أن الذبح يتم يوميا بمزرعة طوخ طنبشا وكلية الزراعة لتوفير اللحوم الطازجة وعرضها بمنافذ البيع للمجتمع ولأبناء الجامعة مساهمة في سد احتياجاته من المنتجات الغذائية المختلفة، وانطلاقا من دور الجامعة تجاه المجتمع، مشيرا إلى استمرار المبادرة حتى الغد، ويتم الدبح صباحا لعدد كبير من الجاموس والأغنام والماعز، معربا عن سعادته بنجاح المبادرة وتقديم مثل هذه الخدمة للمجتمع تخفيفا عن كاهل الأسر البسيطة وسد احتياجاته من المنتجات الغذائية المتنوعة.