شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير فى اليوم الثانى لمبادرة جامعة المنوفية لبيع اللحوم بأسعار مخفضة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أطلقت جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة مبادرة بيع اللحوم للجمهور بأسعار مخفضة بمناسبة عيد الأضحى المبارك والتى بدأت بالأمس وحققت نجاحا كبيرا، وفى يومها الثانى لاقت إقبالا كبيرا من المجتمع الخارجى.
أكد رئيس الجامعة أن الذبح يتم يوميا بمزرعة طوخ طنبشا وكلية الزراعة لتوفير اللحوم الطازجة وعرضها بمنافذ البيع للمجتمع ولأبناء الجامعة مساهمة في سد احتياجاته من المنتجات الغذائية المختلفة، وانطلاقا من دور الجامعة تجاه المجتمع، مشيرا إلى استمرار المبادرة حتى الغد، ويتم الدبح صباحا لعدد كبير من الجاموس والأغنام والماعز، معربا عن سعادته بنجاح المبادرة وتقديم مثل هذه الخدمة للمجتمع تخفيفا عن كاهل الأسر البسيطة وسد احتياجاته من المنتجات الغذائية المتنوعة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
92,062
-
تعافي
33,831
-
وفيات
4,606
كانت هذه تفاصيل خبر إقبال كبير فى اليوم الثانى لمبادرة جامعة المنوفية لبيع اللحوم بأسعار مخفضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.