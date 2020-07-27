شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل العجمي»: تعافي 3 حالات جديدة من كورونا.. وارتفاع حصيلة الشفاء لـ387 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور وليد مختار، مدير مستشفى العجمى المركزى المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد، تعافى 3 حالات جديدة من مصابى فيروس كورونا، الاثنين، ليصل إجمالى حالات التعافي من الفيروس إلى 387 حالة منذ تحويل المستشفى إلى عزل في مارس الماضى وحتى الآن.

وأوضح «مختار» أنه تم توقف حصيلة المحولين إلى التعافي المنزلي عند الرقم 92 حالة، فيما توقف عدد الحالات المحولة إلى المستشفى الميدانى المؤقت في المدينة الشبابية في أبوقير شرق الإسكندرية لقضاء فترة النقاهة عند الرقم 463 حالة.

ولفت إلى أن المستشفى مجهز كمستشفى عزل للمصابين ضمن خريطة وزارة الصحة والسكان في هذا الصدد، حيث تضم 200 سرير عناية مركزة و60 جهاز تنفس صناعى ثابت و2 جهاز متحرك، موضحا أن المستشفى تضم 53 طبيبا و60 من هيئة التمريض.