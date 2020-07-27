شكرا لقرائتكم خبر عن شروط وضوابط ذبح الأضاحى في الإسكندرية.. الغرامة تصل لـ 25 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عدداً من القرارات بشأن خطة استقبال المحافظة عيد الأضحى المبارك في ضوء الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث تنتهى اليوم الإثنين المهلة المحددة من محافظة الإسكندرية للحصول على تراخيص للذبح في المحال، وجائت القرارات كالتالي:

- يحظر على كافة المواطنين أو محلات الجزارة لبيع وعرض اللحوم إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة وفي حالة المخالفة يقوم الحي المختص بإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك، حيث يتم إزالة الشادر وتحصيل مقابل إعادة الشيء لأصله بمبلغ 3 آلاف جنية.

- يقوم أصحاب محال الجزارة الراغبين في التصريح لهم بالذبح بالمحال الخاصة بهم أو الراغبين في عمل شوادر ملحقة بالمحال الخاصة بهم لذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى بالتقدم بطلب محدد به موقع المحل وموقع الشادر للحصول على التصريح اللازم وسداد مقابل إجراء المعاينة الميدانية.

- التصريح لكافة المواطنين بذبح الأضاحي الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة بالمجان وهي، مجزر العامرية ومجزر أبوقير، وذلك خلال الفترة من أول أيام عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق الثلاثة.

- يصرح لأصحاب محال الجزارة وبيع وعرض اللحوم بذبح الأضاحي الخاصة بالمواطنين خلال الفترة من أول أيام عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق الثلاثة، وذلك وفقا للاشتراطات الواردة بإحكام هذا القرار.

- تتولي مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة المعنية تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم المتداولة بالمحال والمنافذ الثابتة والمتحركة ومطابقته للمواصفات والاشتراطات الصحية، والتأكد من أن عملية الذبح تمت بالمجازر الحكومية المعتمدة، وذلك للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، وفي حالة المخالفة يتم غلق للمحل أو المنفذ لمدة 60 يومًا وتحرير محضر بالواقعة والإحالة للنيابة المختصة وسداد الغرامات التي نص عليها القانون.

- مخالفة إقامة شادر أو الذبح خلال أيام عيد الأضحى بدون تصريح، يتم غلق للمحل لمدة 60 يوما ويحصل مقابل إعادة الشيء لأصله بمبلغ 20 ألف جنية، بالإضافة إلى غرامة بيئية تقدر بمبلغ 25 ألف جنية.

- تشكل لجنة تحت الإشراف المباشر لرئيس الحى المختص وأعضاء من إدارة مرور الإسكندرية ومن إدارة شرطة المرافق ومن مديرية الطب البيطري ومن وحدة الرقابة والرصد البيئي بديوان عام المحافظة، وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، ومن الإدارة العامة للمتابعة الميدانية بالديوان العام.

- تختص اللجنة بالنزول للمعاينة الميدانية بعد إنتهاء فترة تلقي الطلبات الخاصة بمحال الجزارة سواء بطلب الموافقة على الذبح بالمحال الخاصة بهم أو التصريح بإقامة الشوادر، وتحديد مدى صلاحية إقامة الشوادر بالموقع المقترح وفي حالة الموافقة يتم منح ترخيص لمقدم الطلب بعد سداد مقابل الخدمة وإعادة الشيء لأصله، كما تختص اللجنة بالمرور ميدانيا خلال أيام عيد الأضحى المبارك للتأكد من التزام المحال بتطبيق الاشتراطات وفحص أي شكوى ترد من المواطنين في هذا الشأن.

- بالنسبة لاشتراطات الذبح بمحال الجزارة دون إقامة شادر تشمل الحصول على تصريح مسبق من الحي المختص وبناء على معاينة الجهات المختصة وفقا لتشكيل اللجنة.

- تقتصر عملية الذبح داخل المحل فقط لا غير بدون إقامة شادر مع عدم إعاقة حركة المارة أو الحركة المرورية والإلتزام بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن عملية الذبح بالحاويات المخصصة لذلك.

- لا يتم عرض الذبائح الحية بالطرق العامة والمسؤولية المباشرة لأصحاب المحال التي سيصرح لهم بإتخاذ كافة التدابير الوقائية والإحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد ومراعاة اشتراطات التباعد.

- توفير الحماية اللازمة للمواطنين المترددين من خلال القيام بوضع آلية لتناوب حضور المواطنين لعدم حدوث التكدس فيما بينهم.

Advertisements

- التزام كافة العاملين بالمحال التي سيصرح لها والمواطنين بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم والمسئولية في ذلك تنعقد على أصحاب المحال ويطبق بشأنها أحكام المادة الرابعة عشر من قرار السيد رئيس مجلس الوزراء.

- بالنسبه لاشتراطات الذبح بمحل الجزارة والتصريح بإقامة شادر ملحق تشمل الحصول على تصريح مسبق من الحي المختص وبناء على معاينة الجهات المختصة وفقا لتشكيل اللجنة ويجب أن يكون موقع الشادر بعيد عن أي مصدر للتلوث.

- يجب أن يكون موقع الشادر لا يمثل إعاقة للحركة المروريةو يشترط توافر مصدر للمياه والصرف الصحي.

- الإلتزام بالتخلص الأمن من المخلفات الناتجة عن عملية الذبح بالحاويات المخصصة لذلك.

- إقامة الشادر تتم بعد غروب يوم وقفة عرفات ولا يتم عرض الذبائح الحية بالطرق العامة والمسؤولية المباشرة لأصحاب المحال التي سيصرح لهم بإتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد ومراعاة اشتراطات التباعد وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين المترددين من خلال القيام بوضع آلية لتناوب حضور المواطنين لعدم حدوث التكدس فيما بينهم.

- التزام كافة العاملين بالمحال التي سيصرح لها والمواطنين بارتداء الكمامات الواقيه أثناء تواجدهم والمسؤولية في ذلك تنعقد على أصحاب المحال ويطبق بشأنها أحكام المادة الرابعة عشر من قرار السيد رئيس مجلس الوزراء.

- تتولى شركة نهضة مصر مهام جمع والتخلص الآمن من كافة مخلفات عملية الذبح ومتابعة وحدة الرقابة والرصد البيئي للأعمال، وكذا قيام شركة الصرف الصحي في المحافظة بأعمال تطهير المطابق والشنايش بنطاق كل موقع يتم التصريح به.