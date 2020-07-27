شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب للوافدات السوريات والليبيات والأفارقة: لايوجد لاجئ على أرض مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أنه لا يوجد علي أرض مصر لاجئ وإنما الكل اشقاء واخوة في السراء والضراء يعيشون بالأعراف والقانون الذي يعيش به المواطن المصري وتاريخ مصر يشهد انها دائما تحتضن اشقائها مشيرا ان يوم الوافدات السوريات والليبيات والإفريقيات وبعض الجنسيات بالعبور غير مقتصرعلي توزيع الهدايا فقط او مهمات الوقاية ضمن الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وانما لإعلان الرعاية الكاملة التي يتم توفيرها لهم في كافة الانشطة من الرعاية الاساسية والترفيهية والتعليمية والصحية وغيرها .

جاء ذلك خلال إستقبال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الوزير وممثل صندوق الامم المتحدة للسكان لحضور احتفالية بمركز شباب العبور ل 100 من الجنسيات المختلفة " سوريات وأفارقه وليبيين " حيث تقام تلك الاحتفالية بالتنسيق مع صندوق الامم المتحدة للسكان UNFPA لتنفيذ انشطة وبرامج للوافدات السوريات بمشاركة المصريات

أضاف الوزير ان مركز شباب العبور في تطوير دائم بالرغم من انه خضع لعملية تطوير كبيرة مؤخرا الا ان النطوير مستمر لانه لايخدم العبور فقط وانما المحافظات المجاورة بحكم المساحة والتعددية الموجودة بالمدينة مشيرا ان اليوم يتم تنفيذ يوم رياضي للوافدات من خلال وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الادارة المركزية لمشروعات التدريب وتطبيق احد فاعليات الامم المتحدة المساحات الامنة كما اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي .

قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ان ما يحدث خلال الفترة الحالية من مشروعات تنموية بمختلف المجالات الصحية والتعليمية والاسكان وغيرها من إنجازات لم يحدث علي مدار ٣٠ عاما ماضية موضحا ان مركز شباب العبور احد تلك الانجازات والذي يقع علي مساحة اكثر من ١٧ فدان به كافة الانشطة المختلفة متوجها بالترحيب علي ارض القليوبية بكافة الاشقاء المتواجدين بالعبور .

واشار المحافظ ان الاحتفالية التي تقام اليوم بمركز شباب العبور ل 100 من الجنسيات المختلفة " سوريات وأفارقه وليبيين " حيث تقام تلك الاحتفالية بالتنسيق مع صندوق الامم المتحدة للسكان UNFPA لتنفيذ انشطة وبرامج للوافدات السوريات والمصريات والإفريقيات

يذكر ان وزارة الشباب والرياضة تنفذ اليوم الرياضي للوافدات السوريات والمواطنات المصريات، في ضيافة مركز شباب العبور بمحافظة القليوبية

وتضمنت الفاعليات يوم رياضي لنشر ثقافة الممارسة الرياضية بين مختلف الفئات، بالإضافة إلى تنظيم لقاء حواري لتوعية المواطنات بموضوعات الصحة الإنجابية وسن الزواج من أجل محاربة تقاليد الزواج المبكر والتوعية بأهمية تنظيم الأسرة.

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يأتي البرنامج في إطار التعاون بين الوزارة من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب وصندوق الأمم المتحدة للسكان " “UNFPA، حيث تستهدف الشراكة تنفيذ عدد من البرامج في مجالات التنمية وتنفيذ البرامج الداعمة للشباب والرياضة في مصر وتطوير البرامج التدريبية في مجال التثقيف المهني وإدارة وتطوير الذات.