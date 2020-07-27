شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة السياحة»: نسب الإشغال بـ«الإسكندرية والساحل» تتجاوز 80% خلال العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال على المانسترلى، رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، وعضو مجلس إدارة غرفة شركات مصر، إن معدل حجوزات الفنادق والمنشآت الفندقية في الإسكندرية والساحل الشمالى، بلغ متوسطها 80% في الاثنين، حيث وصلت إلى 70% في فنادق الإسكندرية، و95% في الساحل الشمالى، في عيد الأضحى المبارك.

وأضاف «المانسترلى»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن 25 فندقا في الإسكندرية والساحل الشمالى وصل معدل الإشغال فيها خلال عيد الأضحى المبارك 80%، مشيراً إلى أن السبب في ارتفاع معدل الإشغالات، يرجع إلى ملازمة العيد لموسم الصيف ولجوء المصطافين والسائحين إلى قضاء فترة الصيف في الفنادق والقرى السياحية في الإسكندرية والساحل الشمالى، فضلاً عن كون الإسكندرية من المحافظات التي تشهد التزاماً كبيراً بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، ووعى مواطنيها.

ولفت إلى جاهزية الفنادق لاستقبال الزائرين لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك والصيف، موضحًا أن هناك تزايد في الطلب بالتزامن مع عودة التشغيل وانحصار فيروس كورونا المستجد خاصة وأن العيد في الاسكندرية والساحل الشمالي ومطروح، يتمتع بمذاق تراثي فريد لدى جميع المصريين، وتشتهر هذه المناطق بتاريخها العريق لاستقبال المواطنين، والزحام الشديد خلال هذه الأيام من كل عام.

وقال «المانسترلى»، إن نسب الإشغال الحالية في الإسكندرية والساحل الشمالي جيدة، إلا أنه من المتوقع أن ترتفع كثيراً خلال إجازة العيد وقدوم موسم الصيف لا سيما وأن هذه المناطق من أكثر المناطق التزامًا بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة، حفاظًا على الصحة العامة.