شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد تشغيل المترو فى عيد الأضحى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت شركة المترو استعداداتها لعيد الأضحى المبارك وأعدت جداول تشغيل للعمل بها طوال أيام أجازة العيد، شملت على عدم إجراء تعديلات فى مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة، حيث سيتم العمل بجداول التشغيل المعمول بها أيام العطلات الرسمية، على أن يستمر التشغيل حتى منتصف الليل. وتعمل شركة المترو طوال فترة عيد الأضحى بجداول تشغيل للخطوط الثلاثة كالتالى: 5:15 صباحًا بدء التشغيل اليومي من المحطات الابتدائية 11:15 مساءً آخر قطار بالخط الأول من محطة حلوان Advertisements 11:30 مساءً آخر قطار بالخط الأول من محطة المرج 11:35 مساءً آخر قطار بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب 11:15 مساءً آخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث 11:45 مساءً آخر قطار من محطة العتبة

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