شكرا لقرائتكم خبر عن استثناء الـ 1500 أوائل الثانوية من قواعد التوزيع الجغرافى بتنسيق الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال التنسيق بوزارة التعليم العالى، أن قواعد القبول بالجامعات للعام الجامعى 2020/2021 ، لم تشهد تغير عن العام الماضى، موضحا أنه يتم تحديد الـ 1500 طالب الأوائل على الثانوية العامة في شهادة الثانوية" بواقع 500 علمى علوم و500 علمى رياضة و500 أدبى" وفقا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم.

وأوضح السيد عطا فى تصريح لـ" الخليج 365 " أنه سيتم استثناء الـ 1500 طالب الأوائل بالثانوية العامة من قواعد التوزيع الجغرافى والإقليمى المعمول بها في تنسيق 2020 .

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وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمى، أعلنت عن تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، مع تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الإحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة أثناء أداء هذه الاختبارات؛ حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على تنظيم هذه الاختبارات بالكليات، فى إطار الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2020.

وقالت وزارة التعليم العالى فى بيان صادر عن الوزارة منذ قليل ، إنه تيسيرًا علي أبنائنا الطلاب وفي إطار منظومة الحكومة الإلكترونية التى تدعمها الدولة بجميع أجهزتها، قامت وزارة التعليم العالى بإتاحة الفرصة أمام أبنائنا الطلاب؛ لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 8/8/2020 حتى يوم الخميس الموافق 20/8/2020.