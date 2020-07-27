شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. عقار الزمالك المائل والإجراءات التى تتخذها الدولة لحماية السكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد ”الخليج 365” الإجراءات الجارى اتخاذها بموقع العقار المائل بمنطقة الزمالك، بمحافظة القاهرة، حيث من المقرر أن تصدر اللجنة الفنية المشكلة قرارها بشأن العقار لتحديد كيفية التعامل معه بعد رصد هبوط بأحد أركانه.

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و تفقد منذ قليل الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عقار الزمالك المائل، وموقع مشروع مترو الأنفاق الخط الثالث المرحلة الثالثة، لمتابعة الإجراءات التى يتم اتخاذها بالمنطقة.

وكان قرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية على الفور لمعاينة العقار وبيان مدى تأثره بالهبوط الأرضى .

والعقار مكون من جزئين الأول يطل على 17 شارع البرازيل ومكون من 12 دور وبه 37 وحدة سكنية منها 16 آهلة بالسكان و21 وحدة سكنية مغلقة، والجزء الثانى يطل على شارع عزيز أباظة ومكون من 11 دور وبه 33 وحدة سكنية منها 28 آهلة بالسكان،و5 وحدات سكنية مغلقة .



وتبين من المعاينة المبدئية وجود تلفيات وشروخ عرضية وهبوط أرضى بجراج العقار 17 شارع البرازيل وهبوط بمدخل سفارة البحرين المجاور للعقار المذكور وهبوط بجوار مدخل وباب سفارة البحرين من شارع البرازيل .