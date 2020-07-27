طقس العيد.. أجواء شديدة الحرارة بوقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى"إنفوجراف"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تنبؤات حالة الطقس التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشأن توقعات حالة الطقس الخميس المقبل 30 يوليو والذى يوافق وقفة عرفات، عن توقعات بارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء. طقس يوم وقفة عرفات: القاهرة والوجه البحرى حار نهارا لطيف ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة. السواحل الشمالية الغربية معتدل نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة. السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء معتدل نهارا لطيف ليلا وشبورة مائية صباحا ورياح معتدلة. جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا وأمطار خفيفة ورعدية أحيانا ورياح مثيرة للرمال تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية. شمال الصعيد شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح نشطة. جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا وأمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا ورياح مثيرة للرمال. طقس الجمعة أول أيام عيد الأضحى المبارك: القاهرة والوجه البحرى حار نهارا لطيف ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة نشطة أحيانا. Advertisements السواحل الشمالية الغربية معتدل نهارا لطيف ليلا وشبورة مائية صباحا. السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء معتدل نهارا لطيف ليلا وشبورة مائية صباحا ورياح معتدلة. جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا وأمطار خفيفة ورعدية أحيانا ورياح نشطة مثيرة للرمال تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية. شمال الصعيد شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا ورياح نشطة مثيرة للرمال. جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا وأمطار خفيفة رعدية أحيانا ورياح مثيرة للرمال.

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