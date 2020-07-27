الوطنية للانتخابات: القائمة النهائية لمرشحى مجلس الشيوخ تتضمن 787 مرشحا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أمس الأحد، القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم سواء مستقلين أو أحزاب، بعد تسلم لجان الفحص والبت فى صفات المرشحين الأحكام الصادرة لصالح وضد بعض المرشحين من محاكم القضاء الإدارى.
وتسلمت الأحكام التى أصدرتها محاكم القضاء الإدارى، فى الطعون الانتخابية المقدمة من المرشحين المستبعدين من القائمة المبدئية، وانتهت لجان الفحص والبت في صفات المرشحين بحصر الأحكام ومراجعة الأوراق والمستندات الخاصة بمن صدرت لصالحهم أو ضدهم الأحكام وبناء عليه أعدت كشفان خصص أولهما لمرشحين المقاعد الفردية، وثانيهما للمرشحين القوائم الأصليين والاحتياطيين، بناء على الأحكام الصادرة.
وحصل الخليج 365 إلى القائمة النهائية للمرشحين والتى تضمنت اسماء المرشحين الذين حصلوا على أحكام بالعودة للسباق الانتخابى وبلغ عدد المرشحين 787 مرشحا.
وجاء عدد المرشحين وفقا لكل محافظة كالتالي:
1 اسوان 12
2 اسيوط 28
3 الاسكندرية 67
4 الاسماعيلية 9
5 الاقصر 25
6 البحر الاحمر 10
7 البحيرة 41
8 الجيزه 73
9 الدقهلية 43
10 السويس 13
11 الشرقية 47
12 الغربية 30
13 الفيوم 10
14 القاهره 98
15 القليوبية 60
16 المنوفية 30
17 المنيا 27
18 الوادى الجديد 2
19 بنى سويف 23
20 بورسعيد 8
21 جنوب سيناء 5
22 دمياط 17
23 سوهاج 35
24 شمال سيناء 7
25 قنا 42
26 كفر الشيخ 20
27 مرسى مطروح 5
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