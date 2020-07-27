شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات: انتظام صرف معاشات أغسطس لمن يتقاضون أكثر من 1000 وحتى 2000 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع غرفة عمليات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى اليوم الإثنين صرف معاشات شهر أغسطس، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث أشارت إلى انتظام الصرف لمن يتقاضون أكثر من 1000 وحتى 2000 جنيه قبل زيادة يوليو 2020 وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية.



وكان اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد تلقى تقريرا غرفة العمليات المركزية المشكلة لمتابعة صرف المعاشات منذ بداية الصرف الذي بدأ يوم الخميس الماضى وحتى مساء امس السبت حيث بلغ اجمالي حركات الصرف 1,766 مليون حركة صرف بقيمة 2.158 مليار جنيه .

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‎و اشار التقرير الى انتظام عمليات صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلي حيث بلغ عددها 1.365 مليون حركة بقيمة اجمالية 1.786 مليار جنيه كما بلغ اجمالي ما تم صرفه من منافذ الهيئة 115 الف حركة بقيمة اجمالية 1.365 مليون جنيه وعدد الذين صرفوا من منافذ هيئة البريد 286 الف حركة بقيمة اجمالية 263 مليون جنيه بالاضافة الى المعاشات المحولة على البنوك والتي تبلغ 1.732 مليون حالة بقيمة اجمالية 5.271 مليار جنيه .

واكد جمال عوض انه تم الاعلان عن خطة بدأ صرف معاشات اغسطس قبل عيد الاضحى المبارك حيث تم الصرف لمن كانت معاشاتهم قبل زيادة يوليو 2020 أقل من 1000 جنيها بداية من الخميس الماضى من منافذ الهيئة التي عملت بشكل استثنائي ؛ وقد تم استكمال الصرف لنفس الفئة امس السبت من منافذ الهيئة ومكاتب البريد .