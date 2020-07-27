شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على المشاعر المقدسة بمكة والمدينة لليوم الخامس.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا زالت الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية تشهد سقوط أمطار غزيرة، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، لليوم الخامس على التوالى وخاصة مكة والمدينة بالتزامن مع بدء شعائر موسم الحج، وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الظاهرة النادرة لسقوط الأمطار في هذا التوقيت من العام، بمشاركة فيديوهات ترصد سقوط الأمطار في مشاعر الحج وأيضا في المناطق المحيطة بالمدينة المنورة.

وانتشرت مقاطع الفيديو للظاهرة النادرة على وسائل السوشيال ميديا لسقوط الأمطار بغزارة على الكعبة المشرفة وسط ابتهالات ودعاء الحجاج، حيث يستمر سقوط المطر على مكة والأماكن المحيطة بها منذ الخميس الماضي، ورغم انخفاض مستوى الأمطار في المدينة المنورة إلا أن فاعليتها لا زالت مستمرة وتوثقها الفيديوهات.



امطار غزيرة فى مكه



امطار على منى فجر اليوم

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول الأمطار الرعدية من المتوسطة إلى الغزيرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق "نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك" قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كذلك لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية على أجزاء من منطقتى القصيم وحائل.

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امطار على مدينة الليث جنوب مكه



امطار على مشاعر منى



الامطار فى صحن الكعبة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 16 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف، وحالة البحر متوسط الموج.

وكانت قد بدأت الأمطار في الهطول الخميس الماضي على أجزاء متفرقة من مدينة الرياض، شملت مركز ملهم وشعاب محارق جنوب تمير والصفرات، وفي مساء الجمعة هطلت الأمطار على أجزاء من محافظة الغاط؛ وجرى معها عدد من الشعاب والأودية الصغيرة. بينما هطلت السبت أمطار متوسطة على محافظة شقراء ومركز أشيقر.