شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية السعودية: القاهرة والرياض يدا واحدة لتحقيق أمن وسلام المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحفى مع سامح شكرى بالقاهرة، تحدثنا عن الأمور الإقليمية والوضع في ليبيا وأكدت دعم المملكة الكامل للموقف المصرى وإعلان القاهرة، وأهمية حل الوضع الليبي من خلال المشاورات السياسية ووقف إطلاق النار واحترام مقومات الامن القومى المصرى وابعاد ليبيا عن التدخلات الخارجية.

وأضاف وزير الخارجية السعودي، سوف نستمر في التنسيق الكثيف بين البلدين لمحاولة إيجاد فرص لمعالجة هذا التحدي، مشيرا إلى أن هناك توافق كامل بين الرؤية المصرية والسعودية بما يدور في المنطقة وسبل معالجتها، مضيفا: "سنكون على اتصال مستمر وسوف نكون يدا واحدا لتحقيق أمن وسلام المنطقة".