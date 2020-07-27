شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إيطالية : مصر تستطيع "عسكريا" التدخل فى ليبيا.. وأردوغان يتراجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية إن مصر جاهزة عسكرياً لأى تحرك محتمل في ليبيا، بعد أن وافق مجلس النواب المصري على نشر جنود للوقوف أمام التجاوزات التركية في الأراضي الليبية بما يحمي الأمن القومي والليبي.

وأشارت الصحيفة الإيطالية في تقريرها إلى أن تلك الخطوة "تجعل الديكتاتور التركى رجب طيب اردوغان يعيد حساباته، ويعود لأدراجه للبحث عن طريقة آخرى للاستيلاء على النفط الليبى"، موضحة أن موافقة البرلمان المصري جاءت لتفويض الجيش بالتصدي لخطر المليشيات المدعومة من تركيا، والتي تهدد مدينة سرت عاصمة "الهلال النفطي" في ليبيا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى حذر مرارا وتكرارا من الهجوم على سرت، مشيرة إلى أن مصر تقوم بحماية جارتها وحدودها ايضا من العدوان التركى.

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وقالت الصحيفة إن تركيا تستمر فى نقل المرتزقة السوريين الى ليبيا تمهيدا لخوض معركة فى سرت ، وخاصة بعد قرار الجيش المصرى بالدفاع عن ليبيا، حيث نقلت تركيا فى الاسبوع الماضى حوالى 400 مقاتل.

وكانت قالت صحيفة "كوديتديانو" الإيطالية إن أردوغان دق طبول الحرب فى ليبيا، وأرسل العديد من السوريين "المرتزقة" الذى كان لهم ماض إرهابى، فى طرابلس، ما يعد "جريمة حرب".

وأشارت الصحيفة فى تقرير لها إلى أن الرئيس التركى نقل مئات المسلحين من تنظيمات إرهابية من جنسيات وخاصة من رجال ما يعرف بالجيش الوطنى السورى، وهناك 16100 بينهم 340 قاصرا، والتنوسيون المنتمون لصفوف داعش والذى يبلغ عددهم 2500 ، ووعدهم أردوغان بجواز سفر تركى وراتب قدره 2000 دولار شهريا.