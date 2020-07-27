شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر .. السكة الحديد تطرح مقاعد 5 قطارات إضافية للحجز اليوم قبل عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لـ " الخليج 365" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة في مقدمتها إعلان السكة الحديد عن طرح5 مقاعد قطارات إضافية للحجز اليوم قبل عيد الأضحى.

وأكدت هيئة السكة الحديد أن القطارات، تنطلق من القاهرة والإسكندرية غدا الثلاثاء فى اتجاهها إلى أسوان، وذلك بجانب قطارات جداول التشغيل اليومىة الطبيعية، وتشمل 3 قطارات مكيفة وقطارين عاديين، حيث يتم إتاحة مقاعد القطارات الإضافية للحجز قبل السفر بـ 24 ساعة فقط .

رئيس الأركان يشهد إجراءات الاصطفاف والاستعداد القتالى لعناصر القوات المسلحة

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة إجراءات الاصطفاف والاستعداد القتالى لعناصر القوات المسلحة على الاتجاه الاستراتيجى الغربى، والذى يأتى فى إطار خطة القيادة العامة لمتابعة التدابير والإجراءات المشددة لحماية حدود الدولة وأمنها القومى على كافة الاتجاهات الاستراتيجية براً وبحراً وجواً بالتعاون بين كافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة .

واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى الإجراءات المتخذة لرفع درجات الاستعداد القتالى، كذلك عرض قرارات القادة على كافة المستويات وتنظيم التعاون بين كافة عناصر تشكيل العملية الاستراتيجية للقوات البرية والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة بما يضمن تنفيذ كافة العناصر للمهام بكل دقة وفى التوقيتات المحددة ، كما ناقش عددا من القادة والضباط فى أسلوب تنفيذ المهام المخططة وكيفية مجابهة التغيرات الحادة والسريعة أثناء سير أعمال القتال .

استثناء الـ 1500 أوائل الثانوية من قواعد التوزيع الجغرافى بتنسيق الجامعات

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال التنسيق بوزارة التعليم العالى، أن قواعد القبول بالجامعات للعام الجامعى 2020/2021 ، لم تشهد تغير عن العام الماضى، موضحا أنه يتم تحديد الـ 1500 طالب الأوائل على الثانوية العامة في شهادة الثانوية" بواقع 500 علمى علوم و500 علمى رياضة و500 أدبى" وفقا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم.

وأوضح السيد عطا فى تصريح لـ" الخليج 365 " أنه سيتم استثناء الـ 1500 طالب الأوائل بالثانوية العامة من قواعد التوزيع الجغرافى والإقليمى المعمول بها في تنسيق 2020 .

الحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه لحنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، بمعاقبة حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين، بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، لاتهامهم بالتعدى على القيم والمبادىء الأسرية.

وتواجه المتهمتان 9 اتهامات قامت على إثرها النيابة العامة بإحالتهما بصحبة 3 آخرين للجنايات، وهما: "الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، اشتركا مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهم عبر البث المباشر، ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر، تلقيا تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققاه من مشاهدة، نشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، التحريض علي الفسق، عضوتان بمجموعة "واتس أب" لتلقي تكليفات استغلال الفتيات، تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، الهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هواتفهما وحساباتهما".

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صحيفة إيطالية : مصر تستطيع "عسكريا" التدخل فى ليبيا.. وأردوغان يتراجع

قالت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية إن مصر جاهزة عسكرياً لأى تحرك محتمل في ليبيا، بعد أن وافق مجلس النواب المصري على نشر جنود للوقوف أمام التجاوزات التركية في الأراضي الليبية بما يحمي الأمن القومي والليبي.

وأشارت الصحيفة الإيطالية في تقريرها إلى أن تلك الخطوة "تجعل الديكتاتور التركى رجب طيب اردوغان يعيد حساباته، ويعود لأدراجه للبحث عن طريقة آخرى للاستيلاء على النفط الليبى"، موضحة أن موافقة البرلمان المصري جاءت لتفويض الجيش بالتصدي لخطر المليشيات المدعومة من تركيا، والتي تهدد مدينة سرت عاصمة "الهلال النفطي" في ليبيا.





وزير التعليم العالى: الدولة تبذل جهودا كبيرة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأدوية

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ أن مصر تُعد الأولى عربياً وإفريقيا في هذه صناعة الدواء، مُشيراً إلى أن الدولة تمتلك المقومات الأساسية للريادة في هذا القطاع، ولا سيما مع وجود أكثر من 150 مصنعاً قائما في الوقت الحالي، كما أن هناك ميزات نسبية متعددة لهذا القطاع، وهو ما يُؤهله لفتح أسواق جديدة بالقارة الإفريقية، كما أن مصر تُعتبر مصدراً مفضلاً للمنتجات الصيدلية؛ نظراً لانخفاض تكلفتها عن نظيراتها في مختلف دول العالم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ بشأن مناقشة آليات تطوير صناعة الدواء في مصر، وذلك بحضور كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.

رئيس الوزراء: أزمة كورونا علمتنا الكثير.. وتطوير صناعة الدواء بمصر أصبح ملحا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ بشأن مناقشة آليات تطوير صناعة الدواء في مصر، وذلك بحضور كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.

فضائح أردوغان.. آلاف يكتشفون تزوير عضويات بأسمائهم لحزب العدالة والتنمية

فضيحة جديدة تورط فيها حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم في الآونة الأخيرة، بعد أن سجل المواطنين الذين حصلوا على حزم الدعم الاجتماعي لمواجهة آثار وباء كورونا ضمن قاعدة بيانات الحزب.

وأوضحت منصات تركية أن الحزب الذي يتزعمه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قام بإجراءات تسجيل عضوية الحزب لمعظم المواطنين الذين حصلوا على حزمة الدعم الاجتماعي المقدرة بألف ليرة تركية دون علمهم أو الحصول على موافقتهم.