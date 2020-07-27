شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: لن نقبل بأى تجاوز للخطوط الحمراء فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد وزير الخارجية سامح شكري على أن مصر لن تسمح بتجاوز "الخطوط الحمراء" فى ليبيا، مؤكداً فى مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودى، إلى أن المجلس الرئاسي الليبي فى حاجة إلى إعادة تشكيل على أن يعمل تحت إشراف مجلس النواب المنتخب.
وقال شكري خلال المؤتمر منذ قليل إن موقف مصر فى ليبيا هو تحقيق وقف إطلاق النار ، موضحا أن القاهرة تسعى لاستقرار الوضع على الساحة الليبية ووقف التصعيد العسكري وانخراط كافة أبناء الشعب الليبى في مرحلة إعادة البناء.
وأشار شكرى فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره السعودى إلى ضرورة إعادة تشكيل المجلس الرئاسي فى وجود حكومة تقدم الخدمات للشعب الليبى تحت إشراف مجلس النواب الليبى، والوقف الرسمى لإطلاق النار وإعادة ضخ النفط وتوزيع عوائد النفط لكافة أبناء الشعب الليبى.
وأعرب شكرى عن أسفه لعدم وجود إرادة سياسية لتفعيل الحل السياسي دوليا فى ظل سعى بعض الأطراف لاستهداف الأمن القومى العربى فى ليبيا أو سوريا أو العراق بنشر عناصر متطرفة وإرهابية، مؤكدا سعى مصر للحلول السياسية فى سوريا وليبيا ، فقد تعرضت مصر للإرهاب بعد انتقال ارهابيين في وقت سابق لمصر واستهدفت مؤسسات مصرية، مؤكدا أن مصر لن تقبل بتجاوز الخطوط الحمراء فى ليبيا لحماية الأمن القومي المصرى والعربى.
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