شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الرى: استئناف مفاوضات سد النهضة خلال الأيام القليلة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس محمد السباعى المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والرى، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه سيتم استئناف مفاوضات سد النهضة خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن مصر حريصة على استكمال المفاوضات والوصول الى اتفاق ملزم يحفظ حقوق دولتى المصب.

وأضاف السباعى "هناك تخوفات من الجانبين المصرى و السودانى وموقف مصر لم يكن ضعيفا يوما ما ولن يكون، فمصر دولة قوية والقيادة السياسية لن تفرط فى نقطة مياه و نحن دائما متمسكون بالأمل، ولذلك نستمر في المفاوضات، حيث تم تحديد بعض الأولويات المتعلقة بالنقاط القانونية والفنية المتعلقة بأزمة سد النهضة، وأهمها آلية فض التنازعات".

وأشار السباعى إلى أن مخزون مصر من المياه في بحيرة السد في الحدود الآمنة، والفيضان يبدأ فى دول المنبع في شهر 5 ويبدأ في مصر في شهر أغسطس، وهناك مصادر رصدت سقوط الأمطار في بلاد المنبع والفيضان هذا العام من المتوسط وفوق المتوسط والتنبؤات تقول إن الفيضان هذا العام مبشر.

وقال السباعى " لم تحدث حتى هذه اللحظة أزمة فى المياه بأى من المحطات، والخطط الموضوعة للتعامل مع الموارد المائية لتوفير المياه اللازمة للاستخدام، الموقف مختلف في مصر عن نظيره في السودان، حيث تم تفريغ السدود السودانية استعدادا للفيضان، وعندما بدأت إثيوبيا في ملء سد النهضة بدون التنسيق مع مصر والسودان حدثت الأزمة في السودان.