شكرا لقرائتكم خبر عن أخطر اعترافات المتهم بقتل ابنه المعاق: أمه غضبت وتركته وكنت بأدبه بعد شكاوى الجيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى الأب المتهم بضرب ابنه حتى الموت بمدينة نصر، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث قال إنه متزوج ولديه 3 أطفال منهم المجنى عليه، وهو مصاب بإعاقة ذهنية منذ طفولته.

وأضاف المتهم أنه في الفترة الأخيرة، حدث خلاف بينه وبين زوجته تركت بسببه المنزل وأخذت معها طفلين، وذهبت إلى منزل والدها، وتركت لى الطفل المعاق في الشقة، مشيرا إلى أنه كان يترك ابنه فى الشقة بمفرده للذهاب إلى عمله كل يوم ويضع له الطعام والشراب.

وكشف المتهم أن ابنه سقط من على الأرض أثناء وجوده في الشقة بمفرده، ما أدى إلى إصابته، مشيرا الى أن جيرانه اشتكت له من صراخ ابنه المستمر، ما دفعه لمحاولة تأديبه وصفعه على وجهه فسقط على الأرض، لتأمر نيابة أول مدينة نصر بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

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البداية بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا بوفاة طفل يبلغ من العمر 15 سنة داخل شقته، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المجنى عليه طفل معاق ذهنيا.

وبمناظرة جثته تبين وجود آثار ضرب عليه، حيث كشفت التحريات أن والده اعتدى عليه بالضرب بهدف تأديبه فتوفى، تم القبض على والد الطفل واحالته لنيابة أول مدينة نصر لمباشرة التحقيق.