شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية خاصة.. نجوم الجيش الأبيض في العزل لعلاج الآثار النفسية لكورونا (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم "تليفزيون الخليج 365"، تغطية خاصة صباح اليوم، قدمتها الزميلة نسرين فؤاد، وأعدتها الزميلة إسراء عبد القادر، تناولت جهود فرق الدعم النفسى بمستشفيات العزل لمساعدة مصابى كورونا للتغلب على الآثار النفسية السيئة للإصابة.

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واستضاف تليفزيون الخليج 365 الدكتور أيمن عبد اللطيف، طبيب الأمراض النفسية وعلاج الإدمان بمستشفى طنطا، عبر "زووم"، والذى تحدث عن المبادرة التي قادها مع فريقه بمستشفى العزل بإسنا بمحافظة الأقصر، لتقديم الدعم النفسى للمرضى.



التغطية

وتحدث الدكتور أيمن عبد اللطيف عن الأدوات التي تم استخدامها أثناء المبادرة وهى علم مصر، وعدد من العرائس التي يتم من خلالها تقديم قصص ومسرحيات للمرضى، بالإضافة لعدد من الأنشطة والفنون التي جهزها واعدها الأطباء من فريق الدعم النفسى.



أثناء التغطية

وأضاف عبد اللطيف إن المبادرة حققت ما كانت ترجوه بالفعل بالتخفيف عن المرضى، وتحقيق نسب شفاء عالية على أرض الواقع، وكان فريق الدعم منذ صلاة الفجر كل يوم يبدأون في الاستعداد للفقرات والأدوات التي سيتم استخدامها خلال اليوم مع المرضى.