شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودي لـ"شكري": ندعم موقف مصر في ليبيا وكافة قضايا المنطقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، دعم المملكة للموقف المصري فى ليبيا وكافة قضايا المنطقة، مشيراً فى مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري إلى أنه التقي الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم، ونقل تحيات ولي العهد السعودى للرئيس.
وأكد وزير خارجية السعودية فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري اليوم الثلاثاء إنه بحث مع شكرى تعزيز مجالات التعاون الثنائي وإيجاد حل للمشكلات العربية من خلال منظومة العمل العربى المشترك، موضحا أنه تم التباحث حول الوضع فى ليبيا ودعم السعودية للموقف المصري فى هذا الملف، معربا عن أمله فى وقف إطلاق النار وإبعاد ليبيا عن التدخلات الخارجية وتفعيل الحل السياسي.
وأشار الوزير السعودى لوجود توافق كامل بين مصر والسعودية فى الملفات والقضايا الراهنة فى المنطقة لتحقيق الأمن والاستقرار.
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